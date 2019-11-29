У п'ятницю, 29 листопада, в Дніпрі прогнозують похмуру погоду.
Весь день буде йти дощ, який до вечора може посилитися, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Синоптики дали прогноз погоди на 29 листопада в Дніпрі
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Вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище +11 градусів. Вночі температура повітря складе +5... +7 градусів. Вітер очікується південний, 7-12 м/с.
Синоптики дали прогноз погоди на 29 листопада в Дніпрі
Укргідрометцентр
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на перетині проспекту Слобожанського і вулиці Байкальської зіткнулися вантажівка DAF і пасажирська маршрутка. Внаслідок аварії постраждали двоє людей.
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