У п'ятницю, 29 листопада, в Дніпрі прогнозують похмуру погоду.

Весь день буде йти дощ, який до вечора може посилитися, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Синоптики дали прогноз погоди на 29 листопада в Дніпрі LOVE FERPLAST

Вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище +11 градусів. Вночі температура повітря складе +5... +7 градусів. Вітер очікується південний, 7-12 м/с.

Синоптики дали прогноз погоди на 29 листопада в Дніпрі Укргідрометцентр

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на перетині проспекту Слобожанського і вулиці Байкальської зіткнулися вантажівка DAF і пасажирська маршрутка. Внаслідок аварії постраждали двоє людей.

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