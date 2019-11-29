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29 листопада • оновлено в 10:44
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Аліна Рашевська

Синоптики дали прогноз погоди на 29 листопада в Дніпрі

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У п'ятницю, 29 листопада, в Дніпрі прогнозують похмуру погоду.

Весь день буде йти дощ, який до вечора може посилитися, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Синоптики дали прогноз погоди на 29 листопада в Дніпрі

Синоптики дали прогноз погоди на 29 листопада в Дніпрі

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Вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище +11 градусів. Вночі температура повітря складе +5... +7 градусів. Вітер очікується південний, 7-12 м/с.

Синоптики дали прогноз погоди на 29 листопада в Дніпрі

Синоптики дали прогноз погоди на 29 листопада в Дніпрі

Укргідрометцентр

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на перетині проспекту Слобожанського і вулиці Байкальської зіткнулися вантажівка DAF і пасажирська маршрутка. Внаслідок аварії постраждали двоє людей.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
погода Укргідрометцентр
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