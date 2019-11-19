Сім районів Дніпра залишаться без світла: названі адреси

У Дніпрі, 20 листопада, в семи районах не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла MRPL.city

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

бульвар Слави, 3м;

проспект Героїв, 31; 31а, 29; 35;

вул. Набережна Перемоги, 132;

вул. Космічна, 19, 19а;

вул. Олеся Гончара, 11 - 21, 28 - 30;

вул. Чернишевського, 14 - 18.

Самарський район:

вул. Домодєдовському, 20 - 128, 19 - 117;

вул. Підгірна, 44 - 104, 51 - 123;

вул. Польова, 1 - 19, 2 - 68;

вул. Кульчицького, 1 - 119, 2 - 106, 39а, 72а, 74, 2 - 76, 1а - 39;

вул. Каширська, 22 - 38, 7 - 27;

вул. Чаплинська, 138 - 214, 203 - 387.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Кольчугина, 1 - 7;

вул. Кемеровська, 1 - 31;

вул. Чернігівська, 4 - 88, 31 - 105;

вул. Грінченка, 338 - 384, 393 - 459;

вул. Петрозаводська, 191 - 215, 184 - 206;

вул. Парникова, 1;

вул. Онежська, 225 - 227;

вул. Рабкоровська, 69а.

Новокодацький район:

вул. Данила Галицького, 9а, 9б, 21, 23, 25, 27, 34;

вул. Тіраспольська, 2;

вул. Старокоротка, 17 - 22;

вул. Гарнізонна, 2 - 22, 1 - 33;

вул. Станіслава Оріховського, 3 - 19, 2 - 16, 22;

вул. Андрія Штогаренка, 1 - 17, 2 - 28;

вул. Карпатська, 3, 13 - 33, 20 - 36;

вул. Діамантова, 2 - 6, 10 - 60, 1 - 57;

вул. Данила Апостола, 10 - 44, 3 - 43;

вул. Юдіна, 1-15, 28-46;

вул. Якова Остров'янина, 1 - 7, 2 - 6;

вул. Громова, 1 - 29, 2 - 32;

вул. А. Ахматової, 1, 5 - 29, 2 - 36;

вул. Ногінська, 22, 24, 26 - 38, 37 - 49;

вул. Дунаєвського, 1, 3, 2 - 16, 20;

вул. Авіаційна, 2, 4в, 1 - 23;

вул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;

вул. Військово-Морська, 17, 2, 4, 8, 8 а, 11, 13 - 17;

вул. Волзька, 1, 2 - 12;

вул. Каменська, 2, 9.

Центральний район:

вул. Нахімова, 1 - 25, 2 - 24.

Індустріальний район:

вул. Білостоцького, 2;

вул. Бердянська, 5;

вул. Малишева, 11;

вул. Артельна, 2.

Шевченківський район:

вул. Геофізична, 1;

вул. Олександра Кониського, 90 - 154, 121 - 193.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тарифи на електроенергію для населення в Україні можуть вирости в 2021 році на 10-15%.

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