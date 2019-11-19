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19 листопада • оновлено в 17:36
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Софія Ковнір
Софія Ковнір

Сім районів Дніпра залишаться без світла: названі адреси

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У Дніпрі, 20 листопада, в семи районах не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

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Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

  • бульвар Слави, 3м;

  • проспект Героїв, 31; 31а, 29; 35;

  • вул. Набережна Перемоги, 132;

  • вул. Космічна, 19, 19а;

  • вул. Олеся Гончара, 11 - 21, 28 - 30;

  • вул. Чернишевського, 14 - 18.

Самарський район:

  • вул. Домодєдовському, 20 - 128, 19 - 117;

  • вул. Підгірна, 44 - 104, 51 - 123;

  • вул. Польова, 1 - 19, 2 - 68;

  • вул. Кульчицького, 1 - 119, 2 - 106, 39а, 72а, 74, 2 - 76, 1а - 39;

  • вул. Каширська, 22 - 38, 7 - 27;

  • вул. Чаплинська, 138 - 214, 203 - 387.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Кольчугина, 1 - 7;

  • вул. Кемеровська, 1 - 31;

  • вул. Чернігівська, 4 - 88, 31 - 105;

  • вул. Грінченка, 338 - 384, 393 - 459;

  • вул. Петрозаводська, 191 - 215, 184 - 206;

  • вул. Парникова, 1;

  • вул. Онежська, 225 - 227;

  • вул. Рабкоровська, 69а.

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Новокодацький район:

  • вул. Данила Галицького, 9а, 9б, 21, 23, 25, 27, 34;

  • вул. Тіраспольська, 2;

  • вул. Старокоротка, 17 - 22;

  • вул. Гарнізонна, 2 - 22, 1 - 33;

  • вул. Станіслава Оріховського, 3 - 19, 2 - 16, 22;

  • вул. Андрія Штогаренка, 1 - 17, 2 - 28;

  • вул. Карпатська, 3, 13 - 33, 20 - 36;

  • вул. Діамантова, 2 - 6, 10 - 60, 1 - 57;

  • вул. Данила Апостола, 10 - 44, 3 - 43;

  • вул. Юдіна, 1-15, 28-46;

  • вул. Якова Остров'янина, 1 - 7, 2 - 6;

  • вул. Громова, 1 - 29, 2 - 32;

  • вул. А. Ахматової, 1, 5 - 29, 2 - 36;

  • вул. Ногінська, 22, 24, 26 - 38, 37 - 49;

  • вул. Дунаєвського, 1, 3, 2 - 16, 20;

  • вул. Авіаційна, 2, 4в, 1 - 23;

  • вул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;

  • вул. Військово-Морська, 17, 2, 4, 8, 8 а, 11, 13 - 17;

  • вул. Волзька, 1, 2 - 12;

  • вул. Каменська, 2, 9.

Центральний район:

  • вул. Нахімова, 1 - 25, 2 - 24.

Індустріальний район:

  • вул. Білостоцького, 2;

  • вул. Бердянська, 5;

  • вул. Малишева, 11;

  • вул. Артельна, 2.

Шевченківський район:

  • вул. Геофізична, 1;

  • вул. Олександра Кониського, 90 - 154, 121 - 193.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тарифи на електроенергію для населення в Україні можуть вирости в 2021 році на 10-15%.

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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