Сім районів Дніпра залишаться без світла: названі адреси

У Дніпрі, 20 листопада, в семи районах не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
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Світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
бульвар Слави, 3м;
проспект Героїв, 31; 31а, 29; 35;
вул. Набережна Перемоги, 132;
вул. Космічна, 19, 19а;
вул. Олеся Гончара, 11 - 21, 28 - 30;
вул. Чернишевського, 14 - 18.
Самарський район:
вул. Домодєдовському, 20 - 128, 19 - 117;
вул. Підгірна, 44 - 104, 51 - 123;
вул. Польова, 1 - 19, 2 - 68;
вул. Кульчицького, 1 - 119, 2 - 106, 39а, 72а, 74, 2 - 76, 1а - 39;
вул. Каширська, 22 - 38, 7 - 27;
вул. Чаплинська, 138 - 214, 203 - 387.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Кольчугина, 1 - 7;
вул. Кемеровська, 1 - 31;
вул. Чернігівська, 4 - 88, 31 - 105;
вул. Грінченка, 338 - 384, 393 - 459;
вул. Петрозаводська, 191 - 215, 184 - 206;
вул. Парникова, 1;
вул. Онежська, 225 - 227;
вул. Рабкоровська, 69а.
Новокодацький район:
вул. Данила Галицького, 9а, 9б, 21, 23, 25, 27, 34;
вул. Тіраспольська, 2;
вул. Старокоротка, 17 - 22;
вул. Гарнізонна, 2 - 22, 1 - 33;
вул. Станіслава Оріховського, 3 - 19, 2 - 16, 22;
вул. Андрія Штогаренка, 1 - 17, 2 - 28;
вул. Карпатська, 3, 13 - 33, 20 - 36;
вул. Діамантова, 2 - 6, 10 - 60, 1 - 57;
вул. Данила Апостола, 10 - 44, 3 - 43;
вул. Юдіна, 1-15, 28-46;
вул. Якова Остров'янина, 1 - 7, 2 - 6;
вул. Громова, 1 - 29, 2 - 32;
вул. А. Ахматової, 1, 5 - 29, 2 - 36;
вул. Ногінська, 22, 24, 26 - 38, 37 - 49;
вул. Дунаєвського, 1, 3, 2 - 16, 20;
вул. Авіаційна, 2, 4в, 1 - 23;
вул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;
вул. Військово-Морська, 17, 2, 4, 8, 8 а, 11, 13 - 17;
вул. Волзька, 1, 2 - 12;
вул. Каменська, 2, 9.
Центральний район:
вул. Нахімова, 1 - 25, 2 - 24.
Індустріальний район:
вул. Білостоцького, 2;
вул. Бердянська, 5;
вул. Малишева, 11;
вул. Артельна, 2.
Шевченківський район:
вул. Геофізична, 1;
вул. Олександра Кониського, 90 - 154, 121 - 193.
Як повідомляв OBOZREVATEL, тарифи на електроенергію для населення в Україні можуть вирости в 2021 році на 10-15%.
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