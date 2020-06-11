Сім районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 17:50, 11.06.2020

У п'ятницю, 12 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі
odessa-life.od.ua

Світло відключать за такими адресами:

Самарський район:

  • вул. Немирівського 6-128, 27-47, 3;

  • вул. Владивостоцька;

  • вул. Сержанта Литвищенка 142-198;

  • вул. Бузкова 1-49;

  • вул. Профспілкова 1-75, 63-67; 1А;

  • вул. Винахідників 1-25;

  • вул. Гостинна 1-11;

  • вул. Дачна 89-91,

  • вул. Жовтнева 1А, 1Б, 3, 9а-13а,

  • Будинки МЖБК,

  • вул. Естафетна 9А, 11А, 13А,

Новокодацький район:

  • вул. Краснодонська, 2-60, 15-71;

  • пр. Металургів, 45-65, 45б;

  • вул. Беренге, 31-79, 117, 44-126;

  • пров. Беренге, 1-55, 2-54;

  • вул. Ковеля, 40-118, 43-109;

  • вул. Тупикова, 18-42;

  • вул. Шишкіна, 18а-48, 19-57;

  • туп. Шишкіна, 1-17, 2-18;

  • вул. Сеченова, 1-7, 2-32;

  • вул. Демократична, 27-39, 34-42;

  • вул. Сумська, 28-84, 31-91;

  • туп. Полуничний, 1-37, 2-28;

  • туп. Степовий, 10, 12;

  • вул. Ставропольська, 65, 67, 69;

  • вул. Докучаєва, 38;

  • вул. Кавказька, 1-21, 2-20;

  • вул. Чеботарьова, 1-21, 2-24;

  • вул. Грозненська, 1-15, 2-22;

  • вул. Гірська, 31-51, 32-36;

  • вул. Тираспольська, 1-35, 4-50;

  • вул. Гарнізонна, 22/2;

  • вул. Старокоротка, 1-15, 4;

  • ФОП Красногірський,

  • сел. Промінь 2-16, 1-5

  • пр. Івана Мазепи, 51д, 51А, 53Б

  • вул. Рубіжна 1,1a, 1 "б", 2-34

  • вул. Комунарівська 87-99,103-109,113-147,112,114,122-140,144-204 / 1, 151-169

  • пров. Малахітовий 1-15, 2-14,

  • вул. Гвоздична 20-46, 29 -57,

  • вул. Кармелюка 46 / 2-58, 59 / 2-63,

  • вул. Можайського 25-69, 40-84,

  • пров. Малахітовий 26,32,

  • вул. Чорногорська 35-75, 36-92, 79,81,96, 100-108,

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Широка, 1-43, 2-12;

  • пров. Покришкіна, 1-35, 2-26;

  • вул. Передова, 229-361, 320-342;

  • вул. Робесп'єра, 30-88, 45-103;

  • вул. Балхаська, 7-81, 6-78;

  • вул. Військових 5-23;

  • вул. Каруни 1, 2-10;

  • вул. Тьоміна 1-7, 19, 2-24

Чечелівський район:

  • вул. Івана Езау, 15

Центральний район:

  • вул. Херсонська 13-19,30-34;

  • вул. Ульяновська 1

Індустріальний район:

  • просп. Слобожанський, 26, 35, 35б, 37

  • вул. Бердянська, 7-101

Соборний район:

  • вул. Лоцманська 1-19, 2-20;

  • вул. Ляшко-Попеля 13, 19а, 21-б;

  • узвіз Лоцманський 10а, 13, 13д, 20, 21, 21а;

  • вул. Телевізійна 2

  • пров. Кипарисний 1-15,2-22,

  • вул. Сімферопольська 55-61,

  • спуск. Балашовський 1-25,2-38,

  • пров. Літній 2-16

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Національний банк України спростував інформацію в ЗМІ про заборону оплати комунальних послуг та здійснення грошових переказів в режимі онлайн.

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