Сім районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У п'ятницю, 12 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі
odessa-life.od.ua
Світло відключать за такими адресами:
Самарський район:
вул. Немирівського 6-128, 27-47, 3;
вул. Владивостоцька;
вул. Сержанта Литвищенка 142-198;
вул. Бузкова 1-49;
вул. Профспілкова 1-75, 63-67; 1А;
вул. Винахідників 1-25;
вул. Гостинна 1-11;
вул. Дачна 89-91,
вул. Жовтнева 1А, 1Б, 3, 9а-13а,
Будинки МЖБК,
вул. Естафетна 9А, 11А, 13А,
Новокодацький район:
вул. Краснодонська, 2-60, 15-71;
пр. Металургів, 45-65, 45б;
вул. Беренге, 31-79, 117, 44-126;
пров. Беренге, 1-55, 2-54;
вул. Ковеля, 40-118, 43-109;
вул. Тупикова, 18-42;
вул. Шишкіна, 18а-48, 19-57;
туп. Шишкіна, 1-17, 2-18;
вул. Сеченова, 1-7, 2-32;
вул. Демократична, 27-39, 34-42;
вул. Сумська, 28-84, 31-91;
туп. Полуничний, 1-37, 2-28;
туп. Степовий, 10, 12;
вул. Ставропольська, 65, 67, 69;
вул. Докучаєва, 38;
вул. Кавказька, 1-21, 2-20;
вул. Чеботарьова, 1-21, 2-24;
вул. Грозненська, 1-15, 2-22;
вул. Гірська, 31-51, 32-36;
вул. Тираспольська, 1-35, 4-50;
вул. Гарнізонна, 22/2;
вул. Старокоротка, 1-15, 4;
ФОП Красногірський,
сел. Промінь 2-16, 1-5
пр. Івана Мазепи, 51д, 51А, 53Б
вул. Рубіжна 1,1a, 1 "б", 2-34
вул. Комунарівська 87-99,103-109,113-147,112,114,122-140,144-204 / 1, 151-169
пров. Малахітовий 1-15, 2-14,
вул. Гвоздична 20-46, 29 -57,
вул. Кармелюка 46 / 2-58, 59 / 2-63,
вул. Можайського 25-69, 40-84,
пров. Малахітовий 26,32,
вул. Чорногорська 35-75, 36-92, 79,81,96, 100-108,
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Широка, 1-43, 2-12;
пров. Покришкіна, 1-35, 2-26;
вул. Передова, 229-361, 320-342;
вул. Робесп'єра, 30-88, 45-103;
вул. Балхаська, 7-81, 6-78;
вул. Військових 5-23;
вул. Каруни 1, 2-10;
вул. Тьоміна 1-7, 19, 2-24
Чечелівський район:
вул. Івана Езау, 15
Центральний район:
вул. Херсонська 13-19,30-34;
вул. Ульяновська 1
Індустріальний район:
просп. Слобожанський, 26, 35, 35б, 37
вул. Бердянська, 7-101
Соборний район:
вул. Лоцманська 1-19, 2-20;
вул. Ляшко-Попеля 13, 19а, 21-б;
узвіз Лоцманський 10а, 13, 13д, 20, 21, 21а;
вул. Телевізійна 2
пров. Кипарисний 1-15,2-22,
вул. Сімферопольська 55-61,
спуск. Балашовський 1-25,2-38,
пров. Літній 2-16
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