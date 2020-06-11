Сім районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У п'ятницю, 12 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі odessa-life.od.ua

Світло відключать за такими адресами:

Самарський район:

вул. Немирівського 6-128, 27-47, 3;

вул. Владивостоцька;

вул. Сержанта Литвищенка 142-198;

вул. Бузкова 1-49;

вул. Профспілкова 1-75, 63-67; 1А;

вул. Винахідників 1-25;

вул. Гостинна 1-11;

вул. Дачна 89-91,

вул. Жовтнева 1А, 1Б, 3, 9а-13а,

Будинки МЖБК,

вул. Естафетна 9А, 11А, 13А,

Новокодацький район:

вул. Краснодонська, 2-60, 15-71;

пр. Металургів, 45-65, 45б;

вул. Беренге, 31-79, 117, 44-126;

пров. Беренге, 1-55, 2-54;

вул. Ковеля, 40-118, 43-109;

вул. Тупикова, 18-42;

вул. Шишкіна, 18а-48, 19-57;

туп. Шишкіна, 1-17, 2-18;

вул. Сеченова, 1-7, 2-32;

вул. Демократична, 27-39, 34-42;

вул. Сумська, 28-84, 31-91;

туп. Полуничний, 1-37, 2-28;

туп. Степовий, 10, 12;

вул. Ставропольська, 65, 67, 69;

вул. Докучаєва, 38;

вул. Кавказька, 1-21, 2-20;

вул. Чеботарьова, 1-21, 2-24;

вул. Грозненська, 1-15, 2-22;

вул. Гірська, 31-51, 32-36;

вул. Тираспольська, 1-35, 4-50;

вул. Гарнізонна, 22/2;

вул. Старокоротка, 1-15, 4;

ФОП Красногірський,

сел. Промінь 2-16, 1-5

пр. Івана Мазепи, 51д, 51А, 53Б

вул. Рубіжна 1,1a, 1 "б", 2-34

вул. Комунарівська 87-99,103-109,113-147,112,114,122-140,144-204 / 1, 151-169

пров. Малахітовий 1-15, 2-14,

вул. Гвоздична 20-46, 29 -57,

вул. Кармелюка 46 / 2-58, 59 / 2-63,

вул. Можайського 25-69, 40-84,

пров. Малахітовий 26,32,

вул. Чорногорська 35-75, 36-92, 79,81,96, 100-108,

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Широка, 1-43, 2-12;

пров. Покришкіна, 1-35, 2-26;

вул. Передова, 229-361, 320-342;

вул. Робесп'єра, 30-88, 45-103;

вул. Балхаська, 7-81, 6-78;

вул. Військових 5-23;

вул. Каруни 1, 2-10;

вул. Тьоміна 1-7, 19, 2-24

Чечелівський район:

вул. Івана Езау, 15

Центральний район:

вул. Херсонська 13-19,30-34;

вул. Ульяновська 1

Індустріальний район:

просп. Слобожанський, 26, 35, 35б, 37

вул. Бердянська, 7-101

Соборний район:

вул. Лоцманська 1-19, 2-20;

вул. Ляшко-Попеля 13, 19а, 21-б;

узвіз Лоцманський 10а, 13, 13д, 20, 21, 21а;

вул. Телевізійна 2

пров. Кипарисний 1-15,2-22,

вул. Сімферопольська 55-61,

спуск. Балашовський 1-25,2-38,

пров. Літній 2-16

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