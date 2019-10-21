Сім районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У вівторок, 22 жовтня, в семи районах Дніпра не буде світла.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Відключення світла в Дніпрі 22 жовтня
Укрінформ
Центральний район:
просп. Дмитра Яворницького, 65;
вул. Короленка, 1.
Шевченківський район:
вул. Василя Кука;
пер. Привабливий;
вул. Антіна Синявського, 172 - 234д;
вул. Семена Скляренка.
Соборний район:
вул. Салтикова-Щедріна;
вул. Залюбовського;
вул. Паустовського;
вул. Загребельного;
вул. Чехова;
вул. Набережна Перемоги, 11а, 13, 86д, 92;
вул. Чонгарская, 5 - 23;
вул. Сірко, 9 - 15а;
вул. Кольцова, 2 - 22, 5 - 27;
вул. Скеляста, 5 - 9, 6 - 12;
вул. Мандриківська, 163.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Айвазовського, 1 - 3, 2;
вул. Волочаївська, 1 - 7;
вул. Голубовська, 1 - 9, 2 - 10;
вул. Яна Гуса, 6 - 82, 9 - 97а;
вул. Заводська, 1 - 7, 2 - 12;
вул. Портова, 2 - 4, 18 - 28;
пер. Портовий, 1, 2 -4;
вул. Обхідна, 2 - 4, 5;
пер. Обхідний, 1 - 7, 4 - 6;
вул. Халтуріна, 1 - 15, 2 - 12;
вул. Іркутська, 32 - 58, 35 - 67;
просп. Слобожанський, 40а, 42;
вул. Кожум'яки, 1, 3, 9, 17.
Чечелівський район:
вул. Русанівський, 54 - 142, 75 - 139;
пер. Січовий, 14, 16;
вул. Кронштадтская, 10 - 28, 11 - 25;
вул. Голубина, 1 - 15, 2 - 30;
вул. Звивиста, 13 - 43, 20 - 60;
вул. Філософська, 16;
вул. Надії Олексієнко, 5, 6 - 14, 9;
Озерний узвіз, 5, 7, 12;
пер. Голубиний, 3 - 9, 4 - 6;
пер. Звивистий, 1 - 5, 2 - 4;
пер. Ігнатьєва, 1 - 5, 2 - 4.
Новокодакський район:
вул. Гранітна, 9, 12 - 16;
вул. Кар'єрна, 3 - 39, 4 - 30;
пер. Кар'єрний, 11 - 19, 12 - 14, 36, 38;
вул. Південна, 3 - 33, 4 - 32;
вул. Панаса Мирного, 3 - 7, 11 - 31;
вул. Стройова, 1 - 5;
вул. Рижкова, 2 - 6, 8 - 14;
вул. Ткаченко, 2, 4, 8;
вул. Рильського, 1 - 15, 2 - 38;
вул. Електрична, 2 - 20, 7;
вул. Шмідта, 1а - 23, 2 - 68.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в центрі Дніпра змінився дорожній рух. Маршрутки та автобуси курсуватимуть за новим маршрутом.
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