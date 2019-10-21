Сім районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У вівторок, 22 жовтня, в семи районах Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Відключення світла в Дніпрі 22 жовтня Укрінформ

Центральний район:

просп. Дмитра Яворницького, 65;

вул. Короленка, 1.

Шевченківський район:

вул. Василя Кука;

пер. Привабливий;

вул. Антіна Синявського, 172 - 234д;

вул. Семена Скляренка.

Соборний район:

вул. Салтикова-Щедріна;

вул. Залюбовського;

вул. Паустовського;

вул. Загребельного;

вул. Чехова;

вул. Набережна Перемоги, 11а, 13, 86д, 92;

вул. Чонгарская, 5 - 23;

вул. Сірко, 9 - 15а;

вул. Кольцова, 2 - 22, 5 - 27;

вул. Скеляста, 5 - 9, 6 - 12;

вул. Мандриківська, 163.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Айвазовського, 1 - 3, 2;

вул. Волочаївська, 1 - 7;

вул. Голубовська, 1 - 9, 2 - 10;

вул. Яна Гуса, 6 - 82, 9 - 97а;

вул. Заводська, 1 - 7, 2 - 12;

вул. Портова, 2 - 4, 18 - 28;

пер. Портовий, 1, 2 -4;

вул. Обхідна, 2 - 4, 5;

пер. Обхідний, 1 - 7, 4 - 6;

вул. Халтуріна, 1 - 15, 2 - 12;

вул. Іркутська, 32 - 58, 35 - 67;

просп. Слобожанський, 40а, 42;

вул. Кожум'яки, 1, 3, 9, 17.

Чечелівський район:

вул. Русанівський, 54 - 142, 75 - 139;

пер. Січовий, 14, 16;

вул. Кронштадтская, 10 - 28, 11 - 25;

вул. Голубина, 1 - 15, 2 - 30;

вул. Звивиста, 13 - 43, 20 - 60;

вул. Філософська, 16;

вул. Надії Олексієнко, 5, 6 - 14, 9;

Озерний узвіз, 5, 7, 12;

пер. Голубиний, 3 - 9, 4 - 6;

пер. Звивистий, 1 - 5, 2 - 4;

пер. Ігнатьєва, 1 - 5, 2 - 4.

Новокодакський район:

вул. Гранітна, 9, 12 - 16;

вул. Кар'єрна, 3 - 39, 4 - 30;

пер. Кар'єрний, 11 - 19, 12 - 14, 36, 38;

вул. Південна, 3 - 33, 4 - 32;

вул. Панаса Мирного, 3 - 7, 11 - 31;

вул. Стройова, 1 - 5;

вул. Рижкова, 2 - 6, 8 - 14;

вул. Ткаченко, 2, 4, 8;

вул. Рильського, 1 - 15, 2 - 38;

вул. Електрична, 2 - 20, 7;

вул. Шмідта, 1а - 23, 2 - 68.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в центрі Дніпра змінився дорожній рух. Маршрутки та автобуси курсуватимуть за новим маршрутом.

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