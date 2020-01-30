Сильний вітер: синоптики дали прогноз погоди на 30 січня в Дніпрі

Четвер, 30 січня, в Дніпрі пройде без опадів.

За прогнозом синоптиків, ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Про це повідомляє Синоптик.

Прогноз погоди Подробиці

Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +4 градусів, вночі 0...+ 1 градусів. Очікується посилення швидкості поривчастого вітру до 15-24 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Синоптики попередили, що на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15°.

Прогноз щодо України різко змінили. Синоптики повідомили, що весна настане вже в лютому.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, жителів нашої країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

Глава Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що в Україні лише в другій половині лютого очікується суттєве похолодання і довгоочікувана поява снігу.

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