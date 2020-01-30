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30 січня • оновлено в 08:40
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Карина Бондаренко

Сильний вітер: синоптики дали прогноз погоди на 30 січня в Дніпрі

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Четвер, 30 січня, в Дніпрі пройде без опадів.

За прогнозом синоптиків, ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Про це повідомляє Синоптик.

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Прогноз погоди

Прогноз погоди

Подробиці

Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +4 градусів, вночі 0...+ 1 градусів. Очікується посилення швидкості поривчастого вітру до 15-24 м/с.

Сильний вітер: синоптики дали прогноз погоди на 30 січня в Дніпрі

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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