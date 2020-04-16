Сильний вітер: синоптики дали прогноз погоди на 16 квітня в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 07:13, 16.04.2020

У четвер, 16 квітня, в Дніпрі буде стояти похмура погода.

Опадів в цей день не передбачається. Очікується посилення швидкості поривчастого вітру до 15-24 м/с, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +3 до +15 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 32-68%. Світанок настане о 5:44, захід очікується о 19:34.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в четвер, 16 квітня, покращиться в порівнянні з минулими днями, температура повітря зросте. Разом з тим, в деяких регіонах України пройдуть дощі.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Що відбувається з покинутими ЖК "Укрбуд": інтерв'ю з президентом "Київміськбуду"

Європарламент підтримав вступ України до ЄС: подробиці проєкту

"Україна може стати "новою Італією": медик озвучив моторошний прогноз щодо коронавірусу

У Дніпрі перед входом в храм УПЦ МП вирили траншею після порушення карантину

У Китаї підтвердили новий шлях передачі коронавірусу: заразитися може будь-хто