Сильний вітер: синоптики дали прогноз погоди на 16 квітня в Дніпрі

У четвер, 16 квітня, в Дніпрі буде стояти похмура погода.

Опадів в цей день не передбачається. Очікується посилення швидкості поривчастого вітру до 15-24 м/с, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +3 до +15 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 32-68%. Світанок настане о 5:44, захід очікується о 19:34.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в четвер, 16 квітня, покращиться в порівнянні з минулими днями, температура повітря зросте. Разом з тим, в деяких регіонах України пройдуть дощі.

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