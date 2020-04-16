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16 квітня • оновлено в 07:24
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Аліна Рашевська
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Сильний вітер: синоптики дали прогноз погоди на 16 квітня в Дніпрі

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У четвер, 16 квітня, в Дніпрі буде стояти похмура погода.

Опадів в цей день не передбачається. Очікується посилення швидкості поривчастого вітру до 15-24 м/с, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +3 до +15 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 32-68%. Світанок настане о 5:44, захід очікується о 19:34.

Скріншот

Скріншот

Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в четвер, 16 квітня, покращиться в порівнянні з минулими днями, температура повітря зросте. Разом з тим, в деяких регіонах України пройдуть дощі.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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