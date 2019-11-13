Сильні пориви вітру: з'явився прогноз погоди в Дніпрі на 13 листопада

У Дніпрі, 13 листопада, синоптики прогнозують мінливу хмарність та сильні пориви вітру.

Істотних опадів не очікується, повідомили в Українському гідрометцентрі.

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Так, вітер буде східний, 7-12 м/с, а місцями пориви досягнуть 15-20 м/с. Температура повітря вночі впаде до +5...+7 градусів, а вдень підніметься до +12...+14 градусів тепла.

Карта

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця цього тижня буде переважно без опадів, трохи вітряно, але не холодно, проте зима прийде вчасно.

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