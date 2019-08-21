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"Сидів і скиглив": в Дніпрі маршрутчик влаштував скандал з інспекторами

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У Дніпрі водій маршрутки ледь не переїхав інспекторів Департаменту транспорту, а потім облив їх нецензурними словами.

Маршрутчик відмовився показувати документи на автобус, повідомив Іван Васючков, завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань Управління транспорту Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури.

Маршрутчик влаштував скандал

Маршрутчик влаштував скандал

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Зараз по місту активно перевіряють стан автобусів і маршруток. Так, головний інспектор розповів неприємну історію про одного з водіїв:

"Історія одного муд@ка-дивака. Спочатку ти (водій - Ред.) у присутності свідків мало не переїхав на тротуарі представників департаменту транспорту, а на зауваження послав їх в ж@у і сказав:" тільки поліція мене може покарати за законом!"", – написав Васючков.

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Він зазначив, що водій втік від поліції, яка хотіла виписати штраф:

"У присутності представника АТП відмовився показувати документи на автобус (який належить не тобі, а АТП). Потім утік від поліції, яка хотіла виписати штраф. І вже через годину був відсторонений від керування автобусом своїм же керівництвом, тому що не допустивши до огляду автобуса, підставив, в першу чергу, підприємство, перебуваючи при виконанні", – розповів інспектор.

Після цього інциденту водій маршрутки почав скаржитися на представників департаменту. А потім просив допустити його до роботи:

"На наступний день, одягнений у вишиванку, ти вже світив собою перед телекамерами, зображуючи жертву репресій, розповідаючи про негідників з департаменту. А вже через годину після сидів у в.о. директора дептранспорта і скиглив, щоб тебе допустили до водійського крісла ... Хоча департамент не має відношення ні до твого відсторонення, ні до муд@коватої дивовижної поведінки, ні до каші в твоїй голові ", – додав Васючков.

Маршрутчик влаштував скандал

Маршрутчик влаштував скандал

Facebook Івана Васючкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі можна відстежити рух автобусних маршрутів по місту в режимі онлайн.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
маршрутка водій маршрутки
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