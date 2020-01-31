Січень забув, що він зима: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У п'ятницю, 31 січня, в Дніпрі буде стояти переважно хмарна погода.

Опадів в цей день не передбачається. Стовпчик термометра не опуститься нижче нуля, повідомляє Синоптик.

Прогноз погоди на 31 січня в Дніпрі Youtube-канал "Нові люди"

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від 0 до +4 градусів за Цельсієм, проте через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 73-91%.

День обіцяє бути похмурим, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Опадів не очікується. Світанок настане в 7:08, захід очікується о 16:38.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найжаркішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень. Синоптики кажуть, що в середньому температура в світі підніметься на 1,15 - 1,46 градусів за Цельсієм.

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