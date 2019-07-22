Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Життя міста

Швидко і безкоштовно: в Дніпрі через Новий міст можна перебратися на самокаті. Фото

Читати матеріал російською

У Дніпрі через перекриття Нового мосту жителям стало важче добиратися з одного берега на інший.

Так, небайдужі люди придумали оригінальний спосіб для переправи через Новий міст - на самокаті або велосипеді, повідомила Ольга Палій на сторінці в Facеbook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Дочекалися! Оренда самокатів і велосипедів для того, щоб переїхати Новий міст, є. На одному кінці моста береш, на іншому здаєш. Поки безкоштовно", – написала Палій.

Новини
"Вистачить на 3-4 роки": заступник мера Дніпра прокоментував ремонт мостів

Дівчина зазначила, що поруч стоїть платний велопрокат, ціна за переправу - 10 гривень.

Велосипед для переправи

Велосипед для переправи

Facebook Ольги Палій

Самокат для переправи

Самокат для переправи

Facebook Ольги Палій

Велопрокат через міст

Велопрокат через міст

Facebook Тетяни Валігурська

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Теги
Новий міст у Дніпрі Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel