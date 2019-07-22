У Дніпрі через перекриття Нового мосту жителям стало важче добиратися з одного берега на інший.

Так, небайдужі люди придумали оригінальний спосіб для переправи через Новий міст - на самокаті або велосипеді, повідомила Ольга Палій на сторінці в Facеbook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Дочекалися! Оренда самокатів і велосипедів для того, щоб переїхати Новий міст, є. На одному кінці моста береш, на іншому здаєш. Поки безкоштовно", – написала Палій.

Дівчина зазначила, що поруч стоїть платний велопрокат, ціна за переправу - 10 гривень.

Велосипед для переправи Facebook Ольги Палій

Самокат для переправи Facebook Ольги Палій

Велопрокат через міст Facebook Тетяни Валігурська

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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