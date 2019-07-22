У Дніпрі через перекриття Нового мосту жителям стало важче добиратися з одного берега на інший.
Так, небайдужі люди придумали оригінальний спосіб для переправи через Новий міст - на самокаті або велосипеді, повідомила Ольга Палій на сторінці в Facеbook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
"Дочекалися! Оренда самокатів і велосипедів для того, щоб переїхати Новий міст, є. На одному кінці моста береш, на іншому здаєш. Поки безкоштовно", – написала Палій.
Дівчина зазначила, що поруч стоїть платний велопрокат, ціна за переправу - 10 гривень.
Велосипед для переправи
Facebook Ольги Палій
Самокат для переправи
Facebook Ольги Палій
Велопрокат через міст
Facebook Тетяни Валігурська
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Лайфхак для дніпрян: дістатися на Правий берег можна по воді
Філатов приїхав на Новий міст і сказав, що спокійно ставиться до перекриття
Цілодобово онлайн: у Дніпрі можна стежити за ремонтом Нового моста
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!