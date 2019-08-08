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Шум в нічний час в Дніпрі: куди скаржитися городянам

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У Дніпрі борються з шумом в нічний час, який заважає городянам.

За останні півтора місяці перевірили 16 закладів на перевищення шуму. У п'яти закладах зафіксовано перевищення санітарної норми для нічного часу. На порушників поліція склала протоколи, повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

"Якщо у городян є скарги на гучну музику в нічний час, інспекція з благоустрою міськради комісійно зробить виміри шуму. Це відбувається в будинку заявника і на прилеглій території. Якщо дійсно є перевищення по санітарним нормам, то вживають відповідні заходи до порушників", – розповів Олександр Ніколаєнко, заступник начальника інспекції з благоустрою міськради.

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Шум в нічний час

Шум в нічний час

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Поскаржитись на шум, що заважає, можна наступним чином:

Зателефонувати до інспекції за телефонами: 756-98-86, 756-98-89. Або звернутися на гарячу лінію для звернення громадян: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боротьба з шумом в Дніпрі триває: які зміни чекають городян.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
Дніпро
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