Штормовий вітер: синоптики попередили про погіршення погоди в Дніпрі

У Дніпрі, 14 листопада, різко погіршаться погодні умови.

Так, в місті і на території області очікуються пориви східного вітру 15-20 м/с, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода в Дніпрі Z-City

У четвер синоптики прогнозують сонячний день без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, а вранці та вдень будуть пориви 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі складе +3...+8 градусів, вдень – +10...+15 градусів тепла.

По місту температура повітря опуститься до +5...+7 градусів, а вдень підніметься до +11...+13 градусів тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця цього тижня буде переважно без опадів, трохи вітряно, але не холодно, проте зима прийде вчасно.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!