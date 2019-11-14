Головна Новини
14 листопада • оновлено в 12:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Софія Ковнір
Софія Ковнір

Штормовий вітер: синоптики попередили про погіршення погоди в Дніпрі

551
Читати матеріал російською

У Дніпрі, 14 листопада, різко погіршаться погодні умови.

Так, в місті і на території області очікуються пориви східного вітру 15-20 м/с, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Новини
Гряде буря: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Погода в Дніпрі

Погода в Дніпрі

Z-City

У четвер синоптики прогнозують сонячний день без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, а вранці та вдень будуть пориви 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі складе +3...+8 градусів, вдень – +10...+15 градусів тепла.

По місту температура повітря опуститься до +5...+7 градусів, а вдень підніметься до +11...+13 градусів тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця цього тижня буде переважно без опадів, трохи вітряно, але не холодно, проте зима прийде вчасно.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги