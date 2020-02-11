Штормовий вітер і сніг: синоптики уточнили прогноз погоди на 11 лютого в Дніпрі

У вівторок, 11 лютого, весь день в Дніпрі буде хмарним.

Ранковий сильний дощ зі снігом днем ослабне і ще до настання вечора закінчиться, повідомляє Синоптик.

Прогноз погоди Інформатор

Прогнозується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с. Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +2 градусів, вночі -2...-1 градусів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні у вівторок, 11 лютого, прогнозується справжня буря. Так, в більшості областей очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

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