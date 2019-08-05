Шторм в Дніпрі: влада відзвітувала про боротьбу з негодою

У Дніпрі 4 серпня випала місячна норма опадів.

За словами заступника мера Михайла Лисенка, внаслідок негоди повалено 17 дерев, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події.

"Ми очікували, що буде таке, як в Одесі. Але у нас випала тільки місячна норма опадів, а у них двомісячна. Ми побоювалися в цей день падіння дерев та інших подібних подій", – розповів Лисенко.

Наслідки негоди Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

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Він додав, що електротранспорт працював в негоду нормально і стабільно, а ДТЕК "Дніпровські електромережі" виконали свою роботу на відмінно:

"Будь-яка аварія відновлювалася за 30 хвилин. Ми заздалегідь отримали зведення і прочистили всі проблемні місця в місті, які стоять у нас в графіку", – зазначив заступник мера.

Михайло Лисенко

Лисенко підкреслив, що всіх співробітників комунальних підприємств вивели на цілодобовий режим роботи:

"Зараз в Дніпрі практично немає наслідків негоди. Залишилися невеликі гілки, які повинні прибрати протягом кількох днів. На сьогоднішній день зливова система працює добре, а комунальними службами я задоволений", – сказав чиновник.

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