Головна Новини
10 червня • оновлено в 14:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Школярки з Кривого Рогу розробили мобільний додаток, який врятує в разі надзвичайної ситуації

1.1т
Читати матеріал російською

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області восьмикласниці Центрально-Міського ліцею розробили мобільний додаток "Woozle", через який можна відправляти повідомлення з координатами в разі надзвичайного стану.

З цим проектом школярки зайняли третє місце в Міжнародному IT-конкурсі, повідомляє "1kr.ua"

Школярки, що створили додаток

Школярки, що створили додаток

1kr.ua

Додаток може працювати в офлайн режимі, в ньому є інструкція, яка допоможе вижити в умовах, небезпечних для життя людини. Авторки стверджують, що "Woozle" допоможе зробити подорож більш безпечною.

Дівчата захистили в онлайн-режимі свою роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністерство внутрішніх справ запустило мобільний додаток для перевірки наявності штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги