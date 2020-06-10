Школярки з Кривого Рогу розробили мобільний додаток, який врятує в разі надзвичайної ситуації

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області восьмикласниці Центрально-Міського ліцею розробили мобільний додаток "Woozle", через який можна відправляти повідомлення з координатами в разі надзвичайного стану.

З цим проектом школярки зайняли третє місце в Міжнародному IT-конкурсі, повідомляє "1kr.ua"

Школярки, що створили додаток 1kr.ua

Додаток може працювати в офлайн режимі, в ньому є інструкція, яка допоможе вижити в умовах, небезпечних для життя людини. Авторки стверджують, що "Woozle" допоможе зробити подорож більш безпечною.

Дівчата захистили в онлайн-режимі свою роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністерство внутрішніх справ запустило мобільний додаток для перевірки наявності штрафів за порушення правил дорожнього руху.

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