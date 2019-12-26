Шість районів Дніпра залишаться без світла: названі адреси

У Дніпрі 27 грудня не буде електрики в декількох районах.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Одеське Життя
Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Межова, 2-30;
вул. Шефська, 66-138, 121-151;
вул. Алуштинська, 1а, б;
пров. Снайперський, 1-3, 4-6;
пров. Шефський, 2-14, 19-21;
вул. Водопровідна, 75, 77, 46;
вул. Лазаревська, 2-16;
вул.Тайожна, 23-71, 26-76;
пров. Базавлуцький 1-25,2-24;
пров. Кальміуський 10-22,9-13;
пров. Протаганський 1-17,16-22;
вул.Богомаза 54;
вул.Дружня 37,36 / 1-38 / 2;
вул.Івана Труби 1-15,2-28;
вул.Мірошніченко 1-32, 2-16;
вул. Мольєра 1-11 / 1,2-18;
вул.Парнікова 5,26,5;
туп.Воркутінский 2-8;
вул.Універсальна 22-64,21-71;
вул.Янтарна 41-49,38;
вул.Федеративна 12-16.
Самарський район:
вул.Дачна 46-76,45-67;
вул.Чебоксарська 42-74,51-83;
вул. Луцька 1,1А.
Центральний район:
вул.Святослава Хороброго, 31/29, 33;
вул.Ушинського, 1;
вул.Воскресенська, 33, 44, 44а, 46.
Соборний район:
просп. Яворницького, 57,59;
площа Троїцька, 7;
вул. Грушевського, 4а.
Новокодацькийрайон:
вул. Учительська, 3-15, 4-18;
вул. Шкільна, 1-9, 2-32;
пров. Шкільний, 1-9, 2-16;
вул.Кохановська, 80-118, 83-113;
пров. Лермонтова, 1-13, 6-30;
вул.Золотоосіння, 15-55, 20-28; 113;
пров. Золотоосінній, 17-47, 24-44;
вул. Сонячна, 1-19, 2-16;
вул. Косинського, 1-21, 2-22;
вул. Паркова, 2-14;
пров. Парковий, 1-5, 2-10;
вул. Горького, 1-43, 12-24;
пров. Горького, 5-9, 2-26;
вул. Стадіонна, 2б-22, 3-19;
пров.Стадіонний, 1-21;
вул. Дачна, 5-29, 6-18.
Чечелівський район:
вул. Конюхова;
вул. Новопартизанська;
вул.Ракебудівників;
вул. Ягджієва;
вул. Адамчика;
вул.Будніка;
вул. Уткіна;
вул.Велика.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині через неякісний наркоз почали вмирати люди.
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