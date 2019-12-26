Шість районів Дніпра залишаться без світла: названі адреси

У Дніпрі 27 грудня не буде електрики в декількох районах.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Одеське Життя

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Межова, 2-30;

вул. Шефська, 66-138, 121-151;

вул. Алуштинська, 1а, б;

пров. Снайперський, 1-3, 4-6;

пров. Шефський, 2-14, 19-21;

вул. Водопровідна, 75, 77, 46;

вул. Лазаревська, 2-16;

вул.Тайожна, 23-71, 26-76;

пров. Базавлуцький 1-25,2-24;

пров. Кальміуський 10-22,9-13;

пров. Протаганський 1-17,16-22;

вул.Богомаза 54;

вул.Дружня 37,36 / 1-38 / 2;

вул.Івана Труби 1-15,2-28;

вул.Мірошніченко 1-32, 2-16;

вул. Мольєра 1-11 / 1,2-18;

вул.Парнікова 5,26,5;

туп.Воркутінский 2-8;

вул.Універсальна 22-64,21-71;

вул.Янтарна 41-49,38;

вул.Федеративна 12-16.

Самарський район:

вул.Дачна 46-76,45-67;

вул.Чебоксарська 42-74,51-83;

вул. Луцька 1,1А.

Центральний район:

вул.Святослава Хороброго, 31/29, 33;

вул.Ушинського, 1;

вул.Воскресенська, 33, 44, 44а, 46.

Соборний район:

просп. Яворницького, 57,59;

площа Троїцька, 7;

вул. Грушевського, 4а.

Новокодацькийрайон:

вул. Учительська, 3-15, 4-18;

вул. Шкільна, 1-9, 2-32;

пров. Шкільний, 1-9, 2-16;

вул.Кохановська, 80-118, 83-113;

пров. Лермонтова, 1-13, 6-30;

вул.Золотоосіння, 15-55, 20-28; 113;

пров. Золотоосінній, 17-47, 24-44;

вул. Сонячна, 1-19, 2-16;

вул. Косинського, 1-21, 2-22;

вул. Паркова, 2-14;

пров. Парковий, 1-5, 2-10;

вул. Горького, 1-43, 12-24;

пров. Горького, 5-9, 2-26;

вул. Стадіонна, 2б-22, 3-19;

пров.Стадіонний, 1-21;

вул. Дачна, 5-29, 6-18.

Чечелівський район:

вул. Конюхова;

вул. Новопартизанська;

вул.Ракебудівників;

вул. Ягджієва;

вул. Адамчика;

вул.Будніка;

вул. Уткіна;

вул.Велика.

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