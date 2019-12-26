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26 грудня • оновлено в 18:37
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Софія Ковнір

Шість районів Дніпра залишаться без світла: названі адреси

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У Дніпрі 27 грудня не буде електрики в декількох районах.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

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Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Межова, 2-30;

  • вул. Шефська, 66-138, 121-151;

  • вул. Алуштинська, 1а, б;

  • пров. Снайперський, 1-3, 4-6;

  • пров. Шефський, 2-14, 19-21;

  • вул. Водопровідна, 75, 77, 46;

  • вул. Лазаревська, 2-16;

  • вул.Тайожна, 23-71, 26-76;

  • пров. Базавлуцький 1-25,2-24;

  • пров. Кальміуський 10-22,9-13;

  • пров. Протаганський 1-17,16-22;

  • вул.Богомаза 54;

  • вул.Дружня 37,36 / 1-38 / 2;

  • вул.Івана Труби 1-15,2-28;

  • вул.Мірошніченко 1-32, 2-16;

  • вул. Мольєра 1-11 / 1,2-18;

  • вул.Парнікова 5,26,5;

  • туп.Воркутінский 2-8;

  • вул.Універсальна 22-64,21-71;

  • вул.Янтарна 41-49,38;

  • вул.Федеративна 12-16.

Самарський район:

  • вул.Дачна 46-76,45-67;

  • вул.Чебоксарська 42-74,51-83;

  • вул. Луцька 1,1А.

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Центральний район:

  • вул.Святослава Хороброго, 31/29, 33;

  • вул.Ушинського, 1;

  • вул.Воскресенська, 33, 44, 44а, 46.

Соборний район:

  • просп. Яворницького, 57,59;

  • площа Троїцька, 7;

  • вул. Грушевського, 4а.

Новокодацькийрайон:

  • вул. Учительська, 3-15, 4-18;

  • вул. Шкільна, 1-9, 2-32;

  • пров. Шкільний, 1-9, 2-16;

  • вул.Кохановська, 80-118, 83-113;

  • пров. Лермонтова, 1-13, 6-30;

  • вул.Золотоосіння, 15-55, 20-28; 113;

  • пров. Золотоосінній, 17-47, 24-44;

  • вул. Сонячна, 1-19, 2-16;

  • вул. Косинського, 1-21, 2-22;

  • вул. Паркова, 2-14;

  • пров. Парковий, 1-5, 2-10;

  • вул. Горького, 1-43, 12-24;

  • пров. Горького, 5-9, 2-26;

  • вул. Стадіонна, 2б-22, 3-19;

  • пров.Стадіонний, 1-21;

  • вул. Дачна, 5-29, 6-18.

Чечелівський район:

  • вул. Конюхова;

  • вул. Новопартизанська;

  • вул.Ракебудівників;

  • вул. Ягджієва;

  • вул. Адамчика;

  • вул.Будніка;

  • вул. Уткіна;

  • вул.Велика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині через неякісний наркоз почали вмирати люди.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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