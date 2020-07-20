Шість районів Дніпра залишаться без світла: кого стосується

Аліна Рашевська Життя міста 20:30, 20.07.2020

У вівторок, 21 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

  • вулиця Володимирська, 2-28; 1-17;

  • вулиця Леонтовича 1-47, 2-32;

  • вулиця Саксаганського 1-27, 2-30;

  • вулиця Січових Стрільців, 91;

  • вулиця Карабіновська, 17-25;

  • вулиця Виборна, 1;

  • вулиця Данила Нечая, 5.

Соборний район:

  • вулиця Севастопольська, 31-73,54-64;

  • вулиця Марії Кюрі 4-12, 11а-13;

  • провулок Диканський, 1-5,2-4, 2а-38, 3 / 1-27;

  • тупик Морський, 4-12, 7, 9;

  • вулиця Академіка Баха 1-19, 10-16;

  • вулиця Набережна Перемоги, 50, 50а, 50б, 42, 42б, 42в, 42г, 44, 44а, 46, 46-б.

Чечелівський район:

  • вулиця Каверіна, 1;

  • вулиця Кедріна, 51;

  • вулиця Макарова, 2а, 4а.

Новокодацький район:

  • провулок Валдайського, 1-11, 2-24;

  • вулиця Валдайська, 1-25, 2-34;

  • вулиця Першотравнева, 45;

  • провулок Першотравневий, 1-7, 27-31, 2-20;

  • вулиця Юрія Кондратюка, 264-280, 273-317;

  • вулиця Біломорська, 1-55, 4-50;

  • вулиця Добровільна, 1-51, 4-36;

  • вулиця Писемського, 2-84, 3-77;

  • вулиця Лисенка, 12, 14;

  • вулиця Рудна, 1-17, 2-26;

  • вулиця Леся Танюка, 3-37, 41-71, 2-72;

  • провулок Леся Танюка, 1-25, 16-24;

  • вулиця Навігаційна, 2-18, 22, 44, 48-56, 60-68, 78, 80;

  • вулиця Братська, 1а, 25;

  • вулиця Дніпросталівська, 131-223, 140, 148-252;

  • вулиця Андрейченко, 2-8, 5-41;

  • вулиця Велика Дієвського, 1-11, 2-16б; 418а, 430, 432-508;

  • вулиця Доблестная, 2;

  • вулиця Андрейченко, 14-66, 59-85;

  • провулок Покровський, 1-9, 2-16;

  • вулиця Біла балка, 1-9, 2-52;

  • вулиця Вагнера, 16-58, 23-63.

Індустріальний район:

  • вулиця Бутова, 122-264, 103-291.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Бойова, 2-18;

  • вулиця Варварівська, 1,9,13-21;

  • вулиця Новочеркаська, 3-63,2-64;

  • вулиця Полєнова, 1-59,2-60;

  • вулиця Гагринська, 8-38,27-71;

  • провулок Солончаковий, 1-15,1-19;

  • вулиця Грінченка, 109-117.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині чоловік заманив і згвалтував 13-річного хлопчика.

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