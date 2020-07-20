Шість районів Дніпра залишаться без світла: кого стосується
У вівторок, 21 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Шевченківський район:
вулиця Володимирська, 2-28; 1-17;
вулиця Леонтовича 1-47, 2-32;
вулиця Саксаганського 1-27, 2-30;
вулиця Січових Стрільців, 91;
вулиця Карабіновська, 17-25;
вулиця Виборна, 1;
вулиця Данила Нечая, 5.
Соборний район:
вулиця Севастопольська, 31-73,54-64;
вулиця Марії Кюрі 4-12, 11а-13;
провулок Диканський, 1-5,2-4, 2а-38, 3 / 1-27;
тупик Морський, 4-12, 7, 9;
вулиця Академіка Баха 1-19, 10-16;
вулиця Набережна Перемоги, 50, 50а, 50б, 42, 42б, 42в, 42г, 44, 44а, 46, 46-б.
Чечелівський район:
вулиця Каверіна, 1;
вулиця Кедріна, 51;
вулиця Макарова, 2а, 4а.
Новокодацький район:
провулок Валдайського, 1-11, 2-24;
вулиця Валдайська, 1-25, 2-34;
вулиця Першотравнева, 45;
провулок Першотравневий, 1-7, 27-31, 2-20;
вулиця Юрія Кондратюка, 264-280, 273-317;
вулиця Біломорська, 1-55, 4-50;
вулиця Добровільна, 1-51, 4-36;
вулиця Писемського, 2-84, 3-77;
вулиця Лисенка, 12, 14;
вулиця Рудна, 1-17, 2-26;
вулиця Леся Танюка, 3-37, 41-71, 2-72;
провулок Леся Танюка, 1-25, 16-24;
вулиця Навігаційна, 2-18, 22, 44, 48-56, 60-68, 78, 80;
вулиця Братська, 1а, 25;
вулиця Дніпросталівська, 131-223, 140, 148-252;
вулиця Андрейченко, 2-8, 5-41;
вулиця Велика Дієвського, 1-11, 2-16б; 418а, 430, 432-508;
вулиця Доблестная, 2;
вулиця Андрейченко, 14-66, 59-85;
провулок Покровський, 1-9, 2-16;
вулиця Біла балка, 1-9, 2-52;
вулиця Вагнера, 16-58, 23-63.
Індустріальний район:
вулиця Бутова, 122-264, 103-291.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Бойова, 2-18;
вулиця Варварівська, 1,9,13-21;
вулиця Новочеркаська, 3-63,2-64;
вулиця Полєнова, 1-59,2-60;
вулиця Гагринська, 8-38,27-71;
провулок Солончаковий, 1-15,1-19;
вулиця Грінченка, 109-117.
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