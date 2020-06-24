Шість районів Дніпра залишаться без світла: кого стосується

У четвер, 25 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Баглія, 1 - 13, 2 - 14;

вул. Будапештська, 1 - 13, 2 - 14;

вул. Просвітянська, 1 - 15, 2 - 16;

вул. Українки, 1 - 25, 2 - 26;

вул. Лаврова, 3 - 7, 2 - 10;

вул. Маріупольська, 3;

вул. Парашутна, 1/2;

вул. Проскурівська, 1 - 19, 2 - 18;

пров. Проскуровський, 1 - 5/2;

вул. Радистів, 7 - 21;

вул. Світла, 1 - 23, 2 - 26;

пров. Наскрізний, 3;

вул. Трамвайна, 12 - 28;

вул. Каруни, 123, 127;

вул. Вирового, 1 - 30;

вул. Лаврова, 9 - 19, 12 - 30;

пров Вирового, 1а;

вул. Ясельна, 2 - 26, 1;

вул. Менжинського, 1 - 12;

пров. Райдужний, 2 - 6;

пров. Снайперський, 1 - 3, 4 - 6;

пров. Шефський, 2 - 14, 19 - 21;

вул. Шефська, 138 - 122, 66 - 120, 59 - 119;

вул. Межова, 4б;

вул. Алуштинська, 1г, 1в, 1а, 1б, 5а, 7;

вул. Водопровідна, 75 - 77, 46;

вул. Лазаревська, 2 - 16;

вул. Тайгова, 23 - 71, 26 - 76;

пров. Тайговий, 2 - 10, 1;

вул. Приозерна, 20а.

Соборний район:

пр. Яворницького, 26б, 28, 30, 32;

вул. Єфремова, 1, 3а, 3б, 7.

Чечелівський район:

вул. Ізюмська, 1 - 107, 2 - 88, 94 - 134;

пров. Ізюмський, 1 - 31, 2 - 10;

пров. 2-ий Ізюмський, 1 - 31, 2 - 4;

туп. Полуничний, 32 - 74, 39 - 67;

туп. Шкільний, 9 - 13, 19 - 23, 74 - 96;

пров. Громадський, 1 - 3;

вул. Крамського, 45 - 47, 46;

пров. Крамського, 3 - 33, 4 - 54, 60 - 61, 68 - 76;

вул. Хвойна, 25 - 69, 28 - 70, 99, 100;

вул. Глибока, 1 - 47, 2 - 26, 71;

вул. Ново-Павелецька, 21 - 51, 24 - 54;

вул. Павелецька, 72 - 90, 127 - 169;

вул. Ново-Шкільна, 75 - 105;

пров. Малий, 1 - 7, 15 - 27, 31 - 41, 54 - 70а, 72, 2 - 16, 9, 167a, 169Б, 169г;

вул. Юності, 135а - 179б, 94 - 150, 105 - 131, 137 - 161.

Новокодацький район:

вул. Рубіжна, 1, 1a, 1б, 2 - 34;

вул. Комунарівська, 87 - 99, 103 - 109, 113 - 147, 112, 114, 122 - 140;

пров. Малахітовий, 1 - 15, 2 - 14;

вул. Гвоздична, 20 - 46, 29 - 57;

вул. Кармелюка, 46/2 - 58, 59/2 - 63;

вул. Можайського, 25 - 69, 40 - 84;

вул. Чорногірськ, 35 - 75, 36 - 92, 79, 81, 96;

вул. Краснодонська, 2 - 60, 15 - 71;

пр. Металургів, 45 - 65, 45б;

вул. Берінга, 31 - 79, 117, 44 - 126;

пров. Берінга, 1 - 55, 2 - 54;

вул. Ковельська, 40 - 118, 43 - 109;

вул. Тупикова, 18 - 42;

вул. Шишкіна, 18а - 48, 19 - 57;

туп. Шишкіна, 1 - 17, 2 - 18;

вул. Сеченова, 1 - 7, 2 - 32;

вул. Демократична, 27 - 39, 34 - 42;

вул. Сумська, 28 - 84, 31 - 91;

туп. Полуничний, 1 - 37, 2 - 28;

туп. Степовий, 10, 12;

вул. Ставропольська, 65, 67, 69;

вул. Докучаєва, 38;

вул. Кавказька, 1 - 21, 2 - 20;

вул. Чеботарьова, 1 - 21, 2 - 24;

вул. Грозненська, 1 - 15, 2 - 22;

вул. Тираспольська, 1 - 35, 4 - 50;

вул. Гарнізонна, 22/2;

вул. Старокоротка, 1 - 15, 4;

пл. Новокодацька, 4, 5, 7, 8, 8а, 9;

пр. Свободи, 191А, 203;

вул. Гвардійська, 20;

вул. Грузинівська, 38;

пров. Нагорний, 1 - 43, 2 - 28, 46, 50;

вул. Барвінок, 1. ГКБ №11, котельня, 26 - 64.

Самарський район:

вул. Дачна, 89 - 91;

вул. Листопадова, 1а, 1б, 3;

вул. Естафетна, 9а, 11а, 13а;

вул. Соняшникова;

вул. 20-річчя Перемоги, 6 г, 10, 12, 16, 22, 22в, 26, 34а;

вул. Дрогобицька, 105.

Шевченківський район:

вул. Володимирська, 2 - 28, 1 - 17;

вул. Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;

вул. Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;

вул. Січових Стрільців, 91;

вул. Карабіновська, 17 - 25;

вул. Виборна, 1;

вул. Старокозацька, 12, 13, 15;

вул. Троїцька, 2 - 8, 3а, 10;

пл. Троїцька, 1 - 3, 4 - 6.

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