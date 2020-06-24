Шість районів Дніпра залишаться без світла: кого стосується
Відключення світла в Дніпрі
У четвер, 25 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Баглія, 1 - 13, 2 - 14;
вул. Будапештська, 1 - 13, 2 - 14;
вул. Просвітянська, 1 - 15, 2 - 16;
вул. Українки, 1 - 25, 2 - 26;
вул. Лаврова, 3 - 7, 2 - 10;
вул. Маріупольська, 3;
вул. Парашутна, 1/2;
вул. Проскурівська, 1 - 19, 2 - 18;
пров. Проскуровський, 1 - 5/2;
вул. Радистів, 7 - 21;
вул. Світла, 1 - 23, 2 - 26;
пров. Наскрізний, 3;
вул. Трамвайна, 12 - 28;
вул. Каруни, 123, 127;
вул. Вирового, 1 - 30;
вул. Лаврова, 9 - 19, 12 - 30;
пров Вирового, 1а;
вул. Ясельна, 2 - 26, 1;
вул. Менжинського, 1 - 12;
пров. Райдужний, 2 - 6;
пров. Снайперський, 1 - 3, 4 - 6;
пров. Шефський, 2 - 14, 19 - 21;
вул. Шефська, 138 - 122, 66 - 120, 59 - 119;
вул. Межова, 4б;
вул. Алуштинська, 1г, 1в, 1а, 1б, 5а, 7;
вул. Водопровідна, 75 - 77, 46;
вул. Лазаревська, 2 - 16;
вул. Тайгова, 23 - 71, 26 - 76;
пров. Тайговий, 2 - 10, 1;
вул. Приозерна, 20а.
Соборний район:
пр. Яворницького, 26б, 28, 30, 32;
вул. Єфремова, 1, 3а, 3б, 7.
Чечелівський район:
вул. Ізюмська, 1 - 107, 2 - 88, 94 - 134;
пров. Ізюмський, 1 - 31, 2 - 10;
пров. 2-ий Ізюмський, 1 - 31, 2 - 4;
туп. Полуничний, 32 - 74, 39 - 67;
туп. Шкільний, 9 - 13, 19 - 23, 74 - 96;
пров. Громадський, 1 - 3;
вул. Крамського, 45 - 47, 46;
пров. Крамського, 3 - 33, 4 - 54, 60 - 61, 68 - 76;
вул. Хвойна, 25 - 69, 28 - 70, 99, 100;
вул. Глибока, 1 - 47, 2 - 26, 71;
вул. Ново-Павелецька, 21 - 51, 24 - 54;
вул. Павелецька, 72 - 90, 127 - 169;
вул. Ново-Шкільна, 75 - 105;
пров. Малий, 1 - 7, 15 - 27, 31 - 41, 54 - 70а, 72, 2 - 16, 9, 167a, 169Б, 169г;
вул. Юності, 135а - 179б, 94 - 150, 105 - 131, 137 - 161.
Новокодацький район:
вул. Рубіжна, 1, 1a, 1б, 2 - 34;
вул. Комунарівська, 87 - 99, 103 - 109, 113 - 147, 112, 114, 122 - 140;
пров. Малахітовий, 1 - 15, 2 - 14;
вул. Гвоздична, 20 - 46, 29 - 57;
вул. Кармелюка, 46/2 - 58, 59/2 - 63;
вул. Можайського, 25 - 69, 40 - 84;
вул. Чорногірськ, 35 - 75, 36 - 92, 79, 81, 96;
вул. Краснодонська, 2 - 60, 15 - 71;
пр. Металургів, 45 - 65, 45б;
вул. Берінга, 31 - 79, 117, 44 - 126;
пров. Берінга, 1 - 55, 2 - 54;
вул. Ковельська, 40 - 118, 43 - 109;
вул. Тупикова, 18 - 42;
вул. Шишкіна, 18а - 48, 19 - 57;
туп. Шишкіна, 1 - 17, 2 - 18;
вул. Сеченова, 1 - 7, 2 - 32;
вул. Демократична, 27 - 39, 34 - 42;
вул. Сумська, 28 - 84, 31 - 91;
туп. Полуничний, 1 - 37, 2 - 28;
туп. Степовий, 10, 12;
вул. Ставропольська, 65, 67, 69;
вул. Докучаєва, 38;
вул. Кавказька, 1 - 21, 2 - 20;
вул. Чеботарьова, 1 - 21, 2 - 24;
вул. Грозненська, 1 - 15, 2 - 22;
вул. Тираспольська, 1 - 35, 4 - 50;
вул. Гарнізонна, 22/2;
вул. Старокоротка, 1 - 15, 4;
пл. Новокодацька, 4, 5, 7, 8, 8а, 9;
пр. Свободи, 191А, 203;
вул. Гвардійська, 20;
вул. Грузинівська, 38;
пров. Нагорний, 1 - 43, 2 - 28, 46, 50;
вул. Барвінок, 1. ГКБ №11, котельня, 26 - 64.
Самарський район:
вул. Дачна, 89 - 91;
вул. Листопадова, 1а, 1б, 3;
вул. Естафетна, 9а, 11а, 13а;
вул. Соняшникова;
вул. 20-річчя Перемоги, 6 г, 10, 12, 16, 22, 22в, 26, 34а;
вул. Дрогобицька, 105.
Шевченківський район:
вул. Володимирська, 2 - 28, 1 - 17;
вул. Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;
вул. Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;
вул. Січових Стрільців, 91;
вул. Карабіновська, 17 - 25;
вул. Виборна, 1;
вул. Старокозацька, 12, 13, 15;
вул. Троїцька, 2 - 8, 3а, 10;
пл. Троїцька, 1 - 3, 4 - 6.
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