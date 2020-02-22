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22 лютого • оновлено в 13:45
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"Шість діб вже не сплю": дружина мера Дніпра пішла в гори і не виходить на зв'язок

3.9т
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У суботу, 22 лютого, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що його дружина пішла в гори і вже шість діб не виходить на зв'язок.

Марина Філатова пішла на штурм вершини Аконкагуа в горах Анди. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Також мер Дніпра повідомив, що в попередній групі, яка штурмувала вершину Аконкагуа, дівчинці камінь, що котився, відірвав ногу і її не встигли врятувати.

"Уже шосту добу з тобою немає зв'язку. Взагалі ніякого. І вже шосту добу я не знаходжу собі місця. Я ходжу на роботу. Посміхаюся людям. Вирішую задачі. Але вже шість діб майже не сплю. Я не знаю, де ти і що у тебе відбувається. Де ти? ночуєш ти в наметі на вітрі при мінус 20? А може, потрапила в снігову бурю? Або у тебе кисневе голодування? Я знаю лише те, що дівчинці з попередньої групи, яка йшла на штурм Аконкагуа, каменем, що котився, відірвало ногу і її не встигли врятувати ...

Марина Філатова пішла в гори і шість діб не виходить на зв'язок

Марина Філатова пішла в гори і шість діб не виходить на зв'язок

Інформатор

Я вірю, що все буде добре. Дійдеш ти до вершини або, можливо, Гора не скориться тобі. Я вірю. Я знаю. Марина, будь ласка, повертайся швидше. Ти довела всім. Собі. Мені. Що ти можеш неймовірне", - написав Борис Філатов.

Раніше OBOZREVATEL писав, що мерія Дніпра, а також міський голова Борис Філатов подадуть позов проти прес-служби СБУ для захисту своєї ділової репутації після системного поширення неправдивої інформації.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Тратит деньги простых ихтиандров из Днепра в бутиках Буэнос-Айреса, вот и не отвечает.
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Гоша Злой
Гоша Злой
выход есть - вертолет рюкзакова за казенный счет послать
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