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19 листопада • оновлено в 08:24
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Серед білого дня у всіх на очах: у жіночому гуртожитку Дніпра зняли збоченця. Відео 18+

4.4т
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У Дніпрі 18 листопада на території гуртожитку на Січеславській Набережній був помічений чоловік, який серед білого займався онанізмом на очах у перехожих.

Ймовірно, чоловік перебував під впливом алкоголю. Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

Скріншот

Скріншот

Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

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Що саме привело чоловіка під вікна жіночого гуртожитку в розпал робочого дня – невідомо. За двома порожніми пляшками, які знаходилися поруч, можна припустити, що він був в нетверезому стані.

Увага! Відео 18+

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі боржників-аліментників змусили прибирати парки. Вся заробітна плата піде на погашення заборгованості по виплатах.

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Автор
Аліна Рашевська Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
Голі курйоз
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
На Украине так принято! СУХеС!!
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0
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Случайно не Прокопало?
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Хо Хол
Хо Хол
Так он АТОшник. Могли бы и подыграть ему, ничего не случилось бы. Понять и простить ветерана.
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