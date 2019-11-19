Серед білого дня у всіх на очах: у жіночому гуртожитку Дніпра зняли збоченця. Відео 18+

У Дніпрі 18 листопада на території гуртожитку на Січеславській Набережній був помічений чоловік, який серед білого займався онанізмом на очах у перехожих.

Ймовірно, чоловік перебував під впливом алкоголю. Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

Скріншот Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

Що саме привело чоловіка під вікна жіночого гуртожитку в розпал робочого дня – невідомо. За двома порожніми пляшками, які знаходилися поруч, можна припустити, що він був в нетверезому стані.

Увага! Відео 18+

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі боржників-аліментників змусили прибирати парки. Вся заробітна плата піде на погашення заборгованості по виплатах.

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