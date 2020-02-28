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28 лютого • оновлено в 13:04
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Максим П'яточкін

Селище під Дніпром залишиться без води на кілька діб

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У селі Новоолександрівка на Дніпропетровщині 28 лютого відключать воду на дві доби.

Відключення пов'язане з невідкладними аварійно-відновлювальними роботами на мережі водопостачання, повідомляє Інформатор з посиланням на комунальне підприємство "Дніпроводоканал".

Відключення води

Відключення води

svidok.online

Води не буде з 19:00 28 лютого до 19:00 1 березня по такими адресами:

  • вулиця Профспілкова;

  • вулиця Молодіжна;

  • вулиця Гагаріна;

  • вулиця Берези;

  • вулиця Паркова;

  • вулиця Світла;

  • вулиця Балкова;

  • вулиця Сурська;

  • вулиця Мостова;

  • вулиця Набережна;

  • вулиця Лугова.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі неадеватная жінка напала на двох дівчаток, взяла школярок за руки і вимагала повторювати молитви. З'ясувалося, що сектантка з "Відродження" регулярно чіпляється до дітей.

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Автор
Максим П'яточкін
Місце
Україна Дніпро
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