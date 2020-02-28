Селище під Дніпром залишиться без води на кілька діб

У селі Новоолександрівка на Дніпропетровщині 28 лютого відключать воду на дві доби.
Відключення пов'язане з невідкладними аварійно-відновлювальними роботами на мережі водопостачання, повідомляє Інформатор з посиланням на комунальне підприємство "Дніпроводоканал".
Відключення води
svidok.online
Води не буде з 19:00 28 лютого до 19:00 1 березня по такими адресами:
вулиця Профспілкова;
вулиця Молодіжна;
вулиця Гагаріна;
вулиця Берези;
вулиця Паркова;
вулиця Світла;
вулиця Балкова;
вулиця Сурська;
вулиця Мостова;
вулиця Набережна;
вулиця Лугова.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі неадеватная жінка напала на двох дівчаток, взяла школярок за руки і вимагала повторювати молитви. З'ясувалося, що сектантка з "Відродження" регулярно чіпляється до дітей.
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