Селище під Дніпром залишиться без води на кілька діб

У селі Новоолександрівка на Дніпропетровщині 28 лютого відключать воду на дві доби.

Відключення пов'язане з невідкладними аварійно-відновлювальними роботами на мережі водопостачання, повідомляє Інформатор з посиланням на комунальне підприємство "Дніпроводоканал".

Відключення води svidok.online

Води не буде з 19:00 28 лютого до 19:00 1 березня по такими адресами:

вулиця Профспілкова;

вулиця Молодіжна;

вулиця Гагаріна;

вулиця Берези;

вулиця Паркова;

вулиця Світла;

вулиця Балкова;

вулиця Сурська;

вулиця Мостова;

вулиця Набережна;

вулиця Лугова.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі неадеватная жінка напала на двох дівчаток, взяла школярок за руки і вимагала повторювати молитви. З'ясувалося, що сектантка з "Відродження" регулярно чіпляється до дітей.

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