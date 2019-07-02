"Щодня, без вихідних": в Дніпрі стартувала масштабна реконструкція проспекту Героїв

Підрядники вже приступили до фрезерування дорожнього полотна. Про це під час пресконференції повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

"Розпочався етап реконструкції проспекту Героїв. Цього року ми плануємо виконати заміну всього асфальтового покриття, бордюрного каменю. Скоро ми приступимо до укладання вирівнюючого шару. Коли буде відфрезеровано всю ділянку, покладемо основний робочий шар. Також проектом передбачена заміна тролейбусних опор та встановлення острівців безпеки на даній ділянці", - повідомив Лисенко.

Лисенко про ремонт проспекту Обозреватель

Також заступник мера зазначив, що останній ремонт на цій території проводився близько 12 років тому. Насолоджуватися результатом дніпряни зможуть зовсім скоро - всі роботи по заміні асфальтового покриття планують закінчити до 1-го серпня.

Наступною відремонтують ділянку дороги від бульвару Слави до вулиці Добровольців. Тут проектом передбачено влаштування восьми великих карманів для зупинок громадського транспорту.

Підрядники приступили до фрезерування Обозреватель

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Гройсман розкритикував ремонт доріг в Україні.

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