СБУ анонсувала антитерористичні навчання в Дніпрі

У Дніпрі 25 і 26 червня на одному з об'єктів критичної інфраструктури міста відбудуться планові антитерористичні навчання.

Тренування будуть проходити в умовах, максимально наближених до реальних. У них будуть задіяні спецтехніка та озброєні правоохоронці, повідомили в пресслужбі управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області.

На деяких територіях обласного центру можливе введення особливого режиму переміщення людей і транспортних засобів.

Громадян закликали зберігати спокій, з розумінням поставитися до певних незручностей і дотримуватися правил особистої безпеки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що контррозвідка СБУ затримала при спробі перетнути лінію розмежування на КПВВ на Донбасі російського найманця – 20-річного жителя Донецька Сергія Любецького.