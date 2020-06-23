СБУ анонсувала антитерористичні навчання в Дніпрі
СБУ анонсувала антитерористичні навчання в Дніпрі
У Дніпрі 25 і 26 червня на одному з об'єктів критичної інфраструктури міста відбудуться планові антитерористичні навчання.
Тренування будуть проходити в умовах, максимально наближених до реальних. У них будуть задіяні спецтехніка та озброєні правоохоронці, повідомили в пресслужбі управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області.
На деяких територіях обласного центру можливе введення особливого режиму переміщення людей і транспортних засобів.
Громадян закликали зберігати спокій, з розумінням поставитися до певних незручностей і дотримуватися правил особистої безпеки.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що контррозвідка СБУ затримала при спробі перетнути лінію розмежування на КПВВ на Донбасі російського найманця – 20-річного жителя Донецька Сергія Любецького.