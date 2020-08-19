Рятувальники Дніпропетровщини вирушили на прифронтовій Донбас. Фото і відео

У середу вранці, 19 серпня, 20 рятувальників з Дніпропетровської області виїхали до прифронтової зони Донбасу.

Протягом 72 днів пожежні допомагатимуть місцевим жителям відновлювати зруйновані будівлі. Після цього відбудеться ротація, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Термін ротації - 72 дні Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники допоможуть з ремонтами людям, чиї будинки постраждали або були зруйновані в результаті бойових дій. Надзвичайники відновлюватимуть дахи, вікна та проводитимуть інші роботи в пошкоджених будівлях.

"Самостійно відновити свої будинки більшість людей не в змозі, адже в основному це – самотні літні люди, багатодітні сім'ї. Розуміючи проблеми та потреби громадян, силами ДСНС здійснюється відновлення пошкодженого обстрілами житла в прифронтових населених пунктах. Матеріали для проведення робіт придбані за кошти обласного бюджету, в тому числі за рахунок регіонального матеріального резерву Донецької області", – сказано в повідомленні.

Пожежні допоможуть місцевим жителям відновити зруйновані обстрілами будинки Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

До Донецької області рятувальників проводив начальник ГУ ДСНС в Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

"Я дякую вам, що ви виявили добровільне бажання надати допомогу населенню прикордонної з нами області у відновленні будинків. Бажаю вам безпеки і гідного виконання покладеного завдання. Нехай у відбудованих вами будинках панує мир", – зазначив Кульбач.

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