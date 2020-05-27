Рятувальники Дніпра попередили про небезпеку на дорогах

У Дніпрі та області 27 травня утримається висока, місцями надзвичайна пожежна небезпека.

Як повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, вночі та вранці на території Дніпра і області очікується густий туман. Видимість в тумані – 300-500 метрів. Рівень небезпеки – перший (жовтий).

Будьте обережні: у Дніпрі прогнозують туман shutterstock

За даними Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, в Дніпрі і області прогнозується:

27 травня: хмарно. Невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі +6 +11 градусів, удень +17 +22, по місту вночі +7 +9, вдень +19 +21.

28 травня: хмарно. Помірний дощ, вночі місцями сильний дощ. Днем гроза. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9 +14, вдень +18 +23.

29 травня: хмарно. Невеликий дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7 +12, вдень +18 +23.

Будьте обережні на дорогах Дніпра і області: туман часто призводить до аварій. Якщо за вікном вже стемніло і стоїть сильний туман, то поїздку бажано відкласти до ранку.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі під час пожежі знайшли тіло жінки. Від вогню постраждали речі домашнього вжитку та меблі всередині кімнати.

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