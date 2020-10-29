Рятувальника з Дніпропетровщини підозрюють у серії автопідпалів у центрі Одеси
Співробітникові одного з підрозділів ДСНС у Дніпропетровській області пред'явили підозру в підпалі машин в Одесі.
У період з грудня 2019 року по квітень 2020 року рятувальник і його двоє спільників спалили три елітних автомобілі. Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Чоловіки виконували відповідні замовлення, за що отримували грошову винагороду. Власникам машин було завдано збитків на загальну суму понад 1 мільйон гривень.
Зараз вирішується питання про обрання надзвичайникові запобіжного заходу. Двоє його спільників, які також є жителями Дніпропетровщини, знаходяться під вартою.
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