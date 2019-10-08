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9 жовтня • оновлено в 05:30
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Розважався в ТЦ: жителів Кривого Рогу обурив п'яний поліцейський у формі. Відео

6.6т Читати матеріал російською

У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік у поліцейській формі проводив час за випивкою і грою в боулінг.

Працівник поліції був помічений у ТРЦ "Юніон" на вулиці Героїв АТО. Про це повідомляє Кривий Ріг Life.

Жителів Кривого Рогу обурив п'яний поліцейський у формі

Жителів Кривого Рогу обурив п'яний поліцейський у формі

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Так, чоловік у погонах відпочивав у компанії друзів, насолоджуючись грою у боулінг і келихом пива. Чи перебував поліцейський на службі, чи курйоз трапився у неробочий час – невідомо.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Кіровоградщині поліцейський збив велосипедиста. В результаті ДТП місцевий житель отримав серйозні травми. Чоловіка доправили до медзакладу, де він помер.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
поліція курйоз скандали
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