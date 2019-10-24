"Розмахував причандаллям": вулицями Дніпра прогулювався голий чоловік. Відео 18+

У Дніпрі 23 жовтня по нічних вулицях розгулював голий чоловік.

З одягу на ньому було тільки взуття. Про це стало відомо в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

Нудист був помічений в районі магазину "АТБ" на вулиці Княгині Ольги. Чоловік не соромився своєї наготи і навіть вступив в діалог з перехожим, після чого продовжив свій шлях, не криючись від цікавих очей.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі маршрутник "зчепився" з пасажиркою. 18 жовтня водій маршрутного таксі №37 погрожував жінці, яка оплатила проїзд і вимагала здачу. Він вирішив привласнити гроші собі, а втихомирити обурення жінки погрожував за допомогою поліції.

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