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24 жовтня • оновлено в 07:31
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"Розмахував причандаллям": вулицями Дніпра прогулювався голий чоловік. Відео 18+

1.9т Читати матеріал російською

У Дніпрі 23 жовтня по нічних вулицях розгулював голий чоловік.

З одягу на ньому було тільки взуття. Про це стало відомо в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

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Нудист був помічений в районі магазину "АТБ" на вулиці Княгині Ольги. Чоловік не соромився своєї наготи і навіть вступив в діалог з перехожим, після чого продовжив свій шлях, не криючись від цікавих очей.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі маршрутник "зчепився" з пасажиркою. 18 жовтня водій маршрутного таксі №37 погрожував жінці, яка оплатила проїзд і вимагала здачу. Він вирішив привласнити гроші собі, а втихомирити обурення жінки погрожував за допомогою поліції.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік Голі курйоз
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
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