Розкидані шприци та скло: в Дніпрі на ж/м Ігрень знищують стихійні звалища

У Дніпрі на житловому масиві Ігрень співробітники комунальних служб очищають місцевість від сміттєвих звалищ. Найчастіше після відпочинку недобросовісні жителі залишають побутові відходи і безліч іншого мотлоху. Серед цього можна знайти навіть використані шприци і розбиті пляшки.

4 серпня комунальники в черговий раз розчистили територію від сміття. За допомогою спеціальної техніки було вивезено десятки пакетів з побутовими відходами. Крім того, працівники очистили місцевість від гілок дерев, які загороджували прохід людям.

У Дніпрі на ж/м Ігрень знищують стихійні звалища

У Дніпрі на ж/м Ігрень знищують стихійні звалища

У Дніпрі на ж/м Ігрень знищують стихійні звалища

За словами співробітника підприємства Геннадія Бевза, на житловому масиві регулярно чистять територію від сміття і вивозять його за допомогою декількох вантажних машин:

"Кожні один-два тижні ми прибираємо територію. Намагаємося містити все в чистоті, щоб людям було приємно приїхати і побачити не бруд і сміття, а прибрану територію. За один раз ми вивозимо близько 5 вантажних машин зі сміттям", – розповів Геннадій Бевз.

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