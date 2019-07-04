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Робіть запаси: Лівий берег Дніпра залишиться без води

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У Дніпрі 9-го липня будуть проводитися ремонтні роботи по заміні запірної арматури.

Води не буде з 10:00 до 18:00. Про це повідомили в пресслужбі комунального підприємства "Дніпроводоканал".

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відключення води

відключення води

Одесса News

Водопостачання буде припинено за наступними адресами:

  • пр. Слобожанський, 60, 62, 62А, 64, 66, 66А, 68, 68А, 68Б, 70, 70А, 70Б, 72, 74, 99, 101, 103, 105, 107;

  • вул. Калинова, 12;

  • вул. Тверська, 18 (середня загальноосвітня школа № 7), 41 (інтернат), 41 (Управління національної поліції в Дніпропетровській області);

  • вул. Батумська, 2, 4, 5, 6, 7А (Медична клініка), 9А;

  • вул. Софії Ковалевської, 4.

На час виконання робіт рекомендується створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві жителі поскаржилися на іржаву воду в кранах.

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
ДніпроЖКХкомунальні послуги
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