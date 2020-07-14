Різке похолодання і дощі з грозами: з'явився свіжий прогноз погоди в Дніпрі

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 14.07.2020

У вівторок, 14 липня, Дніпро накриють сильні дощі з грозами.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура повітря різко опуститься.

Так, температура повітря складе +19 +21 градусів вдень, вночі похолодає до +12 +14 градусів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що баскетбольний клуб "Прометей" підписав контракт з центровим гравцем зі збірної України.

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