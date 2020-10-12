Риженко про ситуацію з COVID-19 в Дніпрі: багатьох привозять, коли вони вже не дихають

Головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів про плачевну ситуацію з COVID-19 в Дніпрі.

За його словами, з кожним днем в місті ситуація стає все драматичніше. Про це Сергій Риженко написав на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Черга на комп'ютерний томограф лікарні – сотні людей. У десятків пневмонії. Томограф технологічно не вщухає. Багатьох привозять, коли вони вже не дихають. Троє, саме таких, у вихідні загинули в перші хвилини і години відразу після надходження", – написав головний лікар лікарні .

Також він повідомив, що персонал лікарні дуже втомлений. Лікарі та медсестри живуть на роботі та працюють у дві-три зміни. Крім того, маски розчавлюють їхні обличчя і в результаті утворюються синці:

"Постійна напруга вимотує. Найбільше зростання пневмоній в Дніпрі. Ліжка необхідно збільшувати. Починаємо відчувати брак рук. Люди знаходяться у відриві від близьких. Хворі часто в істерії та панікують. Кожен хворий, що залишився на роботі, інфікує десятки", – зазначив Риженко.

Головний лікар вважає, що використання масок і рукавичок має величезне значення. Але людей необхідно навчити працювати, витримуючи санітарні норми.

На даний момент в лікарні Мечникова розробляють програму порятунку здоров'я і жителів Дніпра старшого покоління:

"Це виходить сьогодні на перший план. Необхідна вітамінотерапія, закупівля імунних препаратів і своєчасна лікарська допомога. Тоді зупинимо смертність", – підкреслив Риженко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що за станом на ранок 12 жовтня в Дніпрі коронавірусом заразилися 6 653 людини, 162 з них – за останню добу.