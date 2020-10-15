Риженко – про ситуацію з COVID-19 у Дніпрі: у багатьох починається психоз

Медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова в цілодобовому режимі борються за життя пацієнтів з COVID-19.

Наразі в медустанові перебувають 120 тяжкохворих на коронавірус. Як розповів на своїй сторінці у Facebook головний лікар закладу Сергій Риженко, заради порятунку їхніх життів сотня медиків буквально оселилися на роботі.

За словами Риженка, 20 найтяжчих пацієнтів перебувають у реанімації. 10 з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Крім того, до медустанови прибули п'ять породіль із пневмоніями.

"Біля них немає рідних. І, як правило, ці важкі хвилини вони проводять наодинці з лікарями і сестрами. У багатьох розвиваються психози. Сто медиків Мечникова рятують життя цілодобово", – поділився Риженко.

Скриншот. Facebook/Сергій Риженко

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україна почала входити у важкий сезон пандемії коронавірусу, тому необхідно заборонити розважальні масові заходи.