Радник прем'єра Юрій Голик представив мануал, за яким будуть контролювати будівництво шкіл і дитсадків

Зовсім недавно було анонсовано будівництво/реконструкцію 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів по всій території України. І щоб все було зроблено правильно, радник прем'єра Юрій Голик представив мануал під назвою "100 попереджень для підрядників".

За його словами, цей документ писали під час роботи в Дніпропетровській ОДА, коли в області було побудовано і реконструйовано велику кількість шкіл і дитячих садків. Всі проекти контролювали кілька мобільних груп технічного нагляду, які перевіряли кожен об'єкт. У приклад Голик привів, як вони домагалися у підрядників установки пандуса під потрібним кутом.

Радник прем'єра Юрій Голік презентував "100 попереджень для підрядників" Патріот Дніпропетровщини

"Нас напружував навіть один градус неправильного нахилу пандуса, який ми змушували переробляти підрядників за свій рахунок. Завжди. Саме за це нас поважають всі будівельні компанії – за жорсткі принципи, єдині для всіх, і незмінне слідування їм. Кажуть, з нами, як замовником, було непросто працювати. Але те, що виходило в результаті – не має аналогів в Україні", – пише радник в Facebook.

Цей мануал буде "безцінним" для будь-якої будівельної компанії, яка будуватиме школу, садочок або стадіон, вважає Юрій Голик. І попереджає, що саме за такими критеріями будуть перевіряти всі об'єкти в Україні.

"Ми нудні, наполегливі і системні. Ми просто хочемо, щоб діти в нашій країні ходили в кращі дитячі садки, вчилися в найкомфортніших школах і займалися спортом на найсучасніших стадіонах", – каже радник.

Також він подякував робітникам, проектувальникам, інженерам і будівельникіам, чиїм досвідом цей мануал був написаний.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі школярі зчепилися між собою через викладача. В ході бійки один з хлопчиків вдарив іншого ногою в живіт. Останньому довелося викликати швидку.

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