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30 листопада • оновлено в 11:07
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Аліна Рашевська

Радник прем'єра Юрій Голик представив мануал, за яким будуть контролювати будівництво шкіл і дитсадків

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Зовсім недавно було анонсовано будівництво/реконструкцію 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів по всій території України. І щоб все було зроблено правильно, радник прем'єра Юрій Голик представив мануал під назвою "100 попереджень для підрядників".

За його словами, цей документ писали під час роботи в Дніпропетровській ОДА, коли в області було побудовано і реконструйовано велику кількість шкіл і дитячих садків. Всі проекти контролювали кілька мобільних груп технічного нагляду, які перевіряли кожен об'єкт. У приклад Голик привів, як вони домагалися у підрядників установки пандуса під потрібним кутом.

Радник прем'єра Юрій Голік презентував "100 попереджень для підрядників"

Радник прем'єра Юрій Голік презентував "100 попереджень для підрядників"

Патріот Дніпропетровщини

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"Нас напружував навіть один градус неправильного нахилу пандуса, який ми змушували переробляти підрядників за свій рахунок. Завжди. Саме за це нас поважають всі будівельні компанії – за жорсткі принципи, єдині для всіх, і незмінне слідування їм. Кажуть, з нами, як замовником, було непросто працювати. Але те, що виходило в результаті – не має аналогів в Україні", – пише радник в Facebook.

Цей мануал буде "безцінним" для будь-якої будівельної компанії, яка будуватиме школу, садочок або стадіон, вважає Юрій Голик. І попереджає, що саме за такими критеріями будуть перевіряти всі об'єкти в Україні.

"Ми нудні, наполегливі і системні. Ми просто хочемо, щоб діти в нашій країні ходили в кращі дитячі садки, вчилися в найкомфортніших школах і займалися спортом на найсучасніших стадіонах", – каже радник.

Також він подякував робітникам, проектувальникам, інженерам і будівельникіам, чиїм досвідом цей мануал був написаний.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі школярі зчепилися між собою через викладача. В ході бійки один з хлопчиків вдарив іншого ногою в живіт. Останньому довелося викликати швидку.

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Автор
Аліна Рашевська
Особа
Юрій Голик
Місце
Україна Дніпро
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