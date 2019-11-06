П'ять районів Дніпра залишаться без світла: список адрес

У четвер, 7 листопада, в декількох районах Дніпра відключать електрику.
Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі 7 листопада
1tulatv.ru
Світла не буде за такими адресами:
Новокодакський район:
вул. 8-го Березня, 1а, 1 - 57, 2 - 64;
вул. Олімпійська, 1 - 15;
пер. 8-го Березня, 1 - 27, 2 - 22а;
вул. Тельмана, 25 - 49, 32 - 70, 51 - 115, 72 - 120;
вул. Ткаченко, 30 - 44а;
вул. Пирогова, 7, 15, 19, 23, 64, 66;
вул. Перемоги, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;
вул. Повітрофлотська, 9, 10, 12;
вул. Новоорловская, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
вул. Кутузова, 8;
пер. Лютневий, 1 - 3, 4 - 30;
вул. Лютнева, 46 - 78, 51 - 75;
вул. Дунайська, 1 - 43, 2 - 48;
вул. Марка Озерного, 4 - 8, 8а, 37 - 55;
вул. 9 Травня, 1 - 57, 2 - 50;
вул. Мисливська, 19а - 45, 18 - 42;
вул. Міцкевича, 3 - 25, 2 - 22;
вул. Костюшка, 1 - 25, 2 - 28;
вул. Ніжинська, 3 - 41, 2 - 36;
вул. Омська, 13, 15;
вул. Велика Дієвського, 265, 265а;
вул. Вільямса, 90;
вул. Селянська, 2а, 2б, 4, 14 - 90, 1 - 73;
вул. Костромська, 2 - 68, 5 - 33;
вул. Костюшка, 2, 2а;
вул. Слави, 1 - 99, 4 - 80;
пер. Слави, 2 - 16;
вул. Фурманова, 2, 2а, 5;
пер. Ключовий, 3 - 15, 18;
вул. Валуйського, 2 - 6;
вул. Забайкальская, 28, 30, 86.
Амур-Нижньодніпровський район
вул. Терещенківська, 2,4;
вул. Лисиченко, 3, 5, 9, 11;
вул. Штормова, 2 - 88, 1 - 73, 90 - 118, 77 - 109;
вул. Чайковського, 75, 79;
вул. Крюкова, 45 - 83, 26а - 44;
вул. Саранська, 8, 8а, 10;
вул. Таганрозька, 46 - 82а, 2 - 30, 1 - 29, 35 - 73.
Самарський район:
вул. Роторна, 2, 6, 10, 8/6, 12 - 22, 12а;
вул. Електрична, 2 - 26, 1 - 9, 16а;
вул. Таманська, 17;
вул. Симоненко, 17, 26.
Соборний район:
вул. Севастопольська, 2, 6 - 16;
вул. Чернишевського, 3, 5, 5а;
вул. Глобинська, 1 - 5, 2 - 6;
просп. Гагаріна, 8, 31, 33.
Чечелівський район:
вул. Поточна, 2 - 80, 33 - 37, 55 - 115;
вул. Соснова, 1 - 71, 2 - 46;
вул. Мальовниче балка, 14а, 17а;
вул. Поточна, 3а, 5а, 9а, 9б;
пер. Ранковий, 2 - 16, 1 - 37.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 5 листопада в студентському гуртожитку №2 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара студент вистрілив 17-річній дівчині з пістолета в голову.
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