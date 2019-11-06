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6 листопада • оновлено в 18:02
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П'ять районів Дніпра залишаться без світла: список адрес

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У четвер, 7 листопада, в декількох районах Дніпра відключать електрику.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла в Дніпрі 7 листопада

Відключення світла в Дніпрі 7 листопада

1tulatv.ru

Світла не буде за такими адресами:

Новокодакський район:

  • вул. 8-го Березня, 1а, 1 - 57, 2 - 64;

  • вул. Олімпійська, 1 - 15;

  • пер. 8-го Березня, 1 - 27, 2 - 22а;

  • вул. Тельмана, 25 - 49, 32 - 70, 51 - 115, 72 - 120;

  • вул. Ткаченко, 30 - 44а;

  • вул. Пирогова, 7, 15, 19, 23, 64, 66;

  • вул. Перемоги, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;

  • вул. Повітрофлотська, 9, 10, 12;

  • вул. Новоорловская, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

  • вул. Кутузова, 8;

  • пер. Лютневий, 1 - 3, 4 - 30;

  • вул. Лютнева, 46 - 78, 51 - 75;

  • вул. Дунайська, 1 - 43, 2 - 48;

  • вул. Марка Озерного, 4 - 8, 8а, 37 - 55;

  • вул. 9 Травня, 1 - 57, 2 - 50;

  • вул. Мисливська, 19а - 45, 18 - 42;

  • вул. Міцкевича, 3 - 25, 2 - 22;

  • вул. Костюшка, 1 - 25, 2 - 28;

  • вул. Ніжинська, 3 - 41, 2 - 36;

  • вул. Омська, 13, 15;

  • вул. Велика Дієвського, 265, 265а;

  • вул. Вільямса, 90;

  • вул. Селянська, 2а, 2б, 4, 14 - 90, 1 - 73;

  • вул. Костромська, 2 - 68, 5 - 33;

  • вул. Костюшка, 2, 2а;

  • вул. Слави, 1 - 99, 4 - 80;

  • пер. Слави, 2 - 16;

  • вул. Фурманова, 2, 2а, 5;

  • пер. Ключовий, 3 - 15, 18;

  • вул. Валуйського, 2 - 6;

  • вул. Забайкальская, 28, 30, 86.

Амур-Нижньодніпровський район

  • вул. Терещенківська, 2,4;

  • вул. Лисиченко, 3, 5, 9, 11;

  • вул. Штормова, 2 - 88, 1 - 73, 90 - 118, 77 - 109;

  • вул. Чайковського, 75, 79;

  • вул. Крюкова, 45 - 83, 26а - 44;

  • вул. Саранська, 8, 8а, 10;

  • вул. Таганрозька, 46 - 82а, 2 - 30, 1 - 29, 35 - 73.

Самарський район:

  • вул. Роторна, 2, 6, 10, 8/6, 12 - 22, 12а;

  • вул. Електрична, 2 - 26, 1 - 9, 16а;

  • вул. Таманська, 17;

  • вул. Симоненко, 17, 26.

Соборний район:

  • вул. Севастопольська, 2, 6 - 16;

  • вул. Чернишевського, 3, 5, 5а;

  • вул. Глобинська, 1 - 5, 2 - 6;

  • просп. Гагаріна, 8, 31, 33.

Чечелівський район:

  • вул. Поточна, 2 - 80, 33 - 37, 55 - 115;

  • вул. Соснова, 1 - 71, 2 - 46;

  • вул. Мальовниче балка, 14а, 17а;

  • вул. Поточна, 3а, 5а, 9а, 9б;

  • пер. Ранковий, 2 - 16, 1 - 37.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 5 листопада в студентському гуртожитку №2 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара студент вистрілив 17-річній дівчині з пістолета в голову.

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