П'ять районів Дніпра залишаться без світла: список адрес

У Дніпрі в понеділок, 28 жовтня, в декількох районах відключать електрику.
Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
123ru.net
Світла не буде за наступними адресами:
Шевченківський район:
вул. Харківська, 3, 4, 4а, 4б, 5, 10, 12;
вул. Магдебурзького права 2, 4, 3а;
вул. В'ячеслава Липинського, 10, 12;
просп. Дмитра Яворницького, 46;
вул. Короленка, 35 - 55;
вул. Святослава Хороброго, 25 - 31;
вул. Бородінська, 49 - 51;
вул. Троїцька, 20а.
Самарський район:
вул. Кольська, 17, 19;
вул. Василя Симоненка, 18-28, 22а, 11 - 15;
вул. Електрична, 15 - 27;
вул. Світанкова, 13-21, 15а, 15д, 13а, 13г;
вул. Космонавта Волкова, 11а;
вул. Роторна, 2, 2а, 6, 10, 8/6, 12-22, 12а.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Бажова, 2 - 20;
вул. Каруни, 7 - 31, 16 - 28;
вул. Луговська, 255;
просп. Мануйлівський, 65, 73.
Новокодацький район:
вул. Вільямса, 95 - 145;
вул. Василя Стуса, 1 - 61, 2 - 60;
вул. Забайкальська, 1 - 93, 2 - 84;
вул. Толбухіна;
вул. Селянська, 2г;
вул. Мостова, 199 - 235;
вул. Набережна, 38, 25а.
Індустріальний район:
вул. Батумська, 6г, 6б, 11.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українців зобов'язали раз в три-чотири роки проводити повірку лічильників гарячої та холодної води.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!