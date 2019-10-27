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27 жовтня • оновлено в 12:00
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П'ять районів Дніпра залишаться без світла: список адрес

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У Дніпрі в понеділок, 28 жовтня, в декількох районах відключать електрику.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

123ru.net

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

  • вул. Харківська, 3, 4, 4а, 4б, 5, 10, 12;

  • вул. Магдебурзького права 2, 4, 3а;

  • вул. В'ячеслава Липинського, 10, 12;

  • просп. Дмитра Яворницького, 46;

  • вул. Короленка, 35 - 55;

  • вул. Святослава Хороброго, 25 - 31;

  • вул. Бородінська, 49 - 51;

  • вул. Троїцька, 20а.

Самарський район:

  • вул. Кольська, 17, 19;

  • вул. Василя Симоненка, 18-28, 22а, 11 - 15;

  • вул. Електрична, 15 - 27;

  • вул. Світанкова, 13-21, 15а, 15д, 13а, 13г;

  • вул. Космонавта Волкова, 11а;

  • вул. Роторна, 2, 2а, 6, 10, 8/6, 12-22, 12а.

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Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Бажова, 2 - 20;

  • вул. Каруни, 7 - 31, 16 - 28;

  • вул. Луговська, 255;

  • просп. Мануйлівський, 65, 73.

Новокодацький район:

  • вул. Вільямса, 95 - 145;

  • вул. Василя Стуса, 1 - 61, 2 - 60;

  • вул. Забайкальська, 1 - 93, 2 - 84;

  • вул. Толбухіна;

  • вул. Селянська, 2г;

  • вул. Мостова, 199 - 235;

  • вул. Набережна, 38, 25а.

Індустріальний район:

  • вул. Батумська, 6г, 6б, 11.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців зобов'язали раз в три-чотири роки проводити повірку лічильників гарячої та холодної води.

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Україна Дніпро
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