П'ять районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У вівторок, 20 жовтня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за наступними адресами:

Новокодацький район:

вулиця Залізнична (місто), 17, 19;

вулиця Щепкіна, 3-15, 6;

проспект Нігояна, 18, 20, 22-26, 4, 10, 14, 16, 40-42;

провулок Залізничний, 9-15, 12-14

провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

вулиця Червоноармійська, 2-14, 3-17, 16-64, 19-55;

вулиця Народна, 2-34;

провулок Івана Сохача, 16, 21-31;

вулиця Славна, 1-49, 2-46;

вулиця Юрія Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204 / 1, 151-169, 209-231, 230А-244, 204 / 2-228а, 235- 241, 252, 256а;

вулиця Весняна, 1, 4-12;

провулок Неманський, 1-13, 2-24;

провулок Тюменський, 1-31, 2-38;

вулиця Колективна, 1, 2-12;

провулок Зенітний, 1-15, 2-12;

провулок 1-й Курсовий, 1-21, 21А, 4-20 / 2;

вулиця Колективна, 3-35, 14-42;

вулиця Ватутіна, 49-53А, 58/2, 60, 62, 64;

провулок Білоруський, 1-5, 2-10, 7-23, 12-26,

вулиця Дружби, 1-7, 2-20,

вулиця Курильська, 1-33, 2-36

провулок Товариський, 1-3, 2-6

вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30, 32

вулиця Івана Вишневського, 1-21, 2-18

вулиця Мукачівська, 128-154, 101-119;

вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;

провулок Балтійський, 2а, 2а, 1-13, 4-18;

вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3Д, 2-10Б, 10В;

вулиця Квіткова, 1-25, 2-42;

вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

вулиця Іллюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44;

вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

вулиця Жигулівська, 38, 38А, 1-37, 2-36;

вулиця Писемського, 21/1;

вулиця Порохова, 1-35, 2-28;

вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16.

Самарський район:

вулиця Маршала Гречко, 41-119, 76-106;

вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290.

Чечелівський район:

вулиця Романа Шухевича, 22,24;

вулиця Щепкіна, 8, 10-12, 17;

проспект Сергія Нігояна, 7;

вулиця Надії Олексієнко, 80-125;

вулиця Флотська, 46-72;

вулиця Юрія Савченка, 90-94;

Шевченківський район:

вулиця Суміжна;

вулиця Денисова;

провулок Денисова;

вулиця Россі, 21-65, 40-78;

провулок Платова;

провулок Паганіні;

вулиця Бурденко;

провулок Нарвський;

вулиця Затишна, 1-25, 20-40;

провулок Чудський;

вулиця Баженова;

провулок Затишний;

вулиця Антіна Синявського, 50-78.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця 230-ї Стрілкової дивізії, 49-87, 50-84;

вулиця Петрозаводська, 452-500, 517-523, 520, 560;

вулиця Інгульська 318;

вулиця Дубовика, 4-8, 16, 7-43, 10;

вулиця Житомирська, 274а, 276, 278, 284;

вулиця Майська, 1-9;

вулиця Одеська, 105-155, 6-104;

вулиця Вологодська, 2-12, 5-7;

вулиця Смольська, 1-137, 4-6;

вулиця Холодильна, 4-8;

вулиця Далекосхідна, 129-143;

вулиця Гребінки, 1-35, 8-42;

вулиця Волоколамська, 3-31, 2-24;

вулиця Андрусенко, 2-34, 1-27, 12, 1-34;

вулиця Крилова, 4-12, 1-17;

вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;

вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30;

вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;

вулиця Айвазовська, 1-23, 2-12;

вулиця Волочаївська, 1-7;

вулиця Голубовська, 1-9, 2-10;

вулиця Яна Гуса, 9-97, 6-82;

вулиця Заводська, 1-7, 2-12;

вулиця Портова, 2-4, 18-28, 34-40;

провулок Портовий 1, 2-4;

вулиця Окружна, 2-4, 5;

провулок Обхідний, 1-7, 4-6;

вулиця Халтуріна, 1-27, 2-28, 7-27, 4-28;

вулиця Васнецова, 1-11, 2-10;

вулиця Іскри, 1-5, 2-10;

вулиця Лепсе, 1-5;

вулиця Мінакова, 3-7, 4-8;

вулиця Новоросійська, 1-9, 2-74;

вулиця Пожежна, 1-33, 2-38;

вулиця Осетинська, 3;

вулиця Проміжна, 2-8;

вулиця Сизранська, 1-19; 4-20;

вулиця Тагільська, 3-41, 4-40;

вулиця Тобольська, 1-19, 2-16;

вулиця Вузлова, 3-19, 8-18;

вулиця Чапаєва, 1-13, 4-10;

вулиця Афанасьєва-Чужбинського, 2-8, 1-23;

вулиця Ковпака, 4-32;

вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226, 339, 283-361, 306-374;

вулиця Тернова, 4а, 5;

вулиця Штормова, 115-213, 120-222;

провулок Штормовий, 5, 17-23, 4, 10-32;

вулиця Чайковського, 103;

провулок Шатурський, 1-7, 2-8;

вулиця Шефська, 1-13, 2-22;

вулиця Широка, 47-71, 18-36, 45, 16, 221;

вулиця Казахстанська, 1-7, 2-24;

провулок Казахстанський 5-23, 2-36;

вулиця Мінусинська, 85, 87, 15-83, 22-80, 52А, 89-141Б, 82-174;

провулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56;

провулок Окопний, 25;

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