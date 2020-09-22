П'ять районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Софія Ковнір Життя міста 18:00, 22.09.2020

У середу, 23 вересня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за наступними адресами:

Новокодацький район:

  • ул. Грузинська, 1-25, 2-36;

  • вул. Барвінок, 1-27, 66-98;

  • пров. Грузинський, 1-3, 2-4;

  • вул. Корсунська, 1-5, 2-18;

  • вул. Бардадима, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

  • вул. Погоріла, 66-72,3-59, 10-62;

  • вул. Старобазарна, 71-79, 26-40;

  • пл. Вереснева, 1,5,7, 4-12;

  • вул. Фортечна, 98-100, 101-111,102-106;

  • вул. Річкова, 1-29, 4-24;

  • вул. Алеутська, 12/1;

  • вул. Тарана, 6-28, 9-41.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Мінська, 1-9,2;

  • пров. Перовський, 1-3,9;

  • вул. Тбіліська, 15-35,10-38;

  • вул. Знаменівська, 10,13-19;

  • пров. Знаменівський, 1-7,2-8.

Соборний район:

  • вул. Дорожня, 3-19, 2-42;

  • вул. Єреванська, 1-65, 2-80;

  • вул. Радісна, 1-67,2-64;

  • вул. Новорічна, 2-52 / 1, 1-37;

  • вул. Миру, 1-43,6-56;

  • б-р Слави, 17, 17а, 19, 20, 21, 23;

  • просп. Героїв, 30 (п.1,2,3,4), 30Д;

  • вул. Крутогірний спуск, 33.

Індустріальний район:

  • вул. Калнишевського, 14.

Самарський район:

  • вул. Гречко, 41-119; 76-106;

  • вул. Польова, 21-79; 64-118а;

  • вул. Чаплинська, 387-265; 218-290.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в місті Нікополь винесли вирок неодноразово судимому 32-річному вбивці. Чоловік, який відбував покарання за умисне вбивство, вийшов з в'язниці умовно-достроково.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Ніцой влаштувала мовний скандал у супермаркеті Києва та погрожувала поліцією

Суд заарештував екс-"слугу" Юрченка

Степанов заявив, що хоче бути главою МОЗ і депутатом одночасно

Окупанти за час перемир'я побудували нові позиції в районі Зайцевого. Відео

"ВКонтакте" в Україні буде заблоковано – РНБО