П'ять районів Дніпра залишаться без світла: адреси
П'ять районів Дніпра залишаться без світла: адреси. img2.abo.media
У суботу, 25 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Новокодацький район:
вулиця Велика Діївська, 4, 8, 6-А;
вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;
вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;
вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;
вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;
вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;
вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;
вулиця Порохова, 30-66, 37-83;
вулиця Жигулівська, 38, 38а;
вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;
вулиця Митищенська, 1-39, 2-34;
вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;
вулиця Писемського, 21/1;
вулиця Порохова, 1-35, 2-28;
вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16.
Соборний район:
Набережна Перемоги, 50, 50а, 50б, 42, 42б, 42в, 42г, 44, 44а, 46, 46б.
Шевченківський район:
вулиця Панікахи, 121, 119, 117;
Запорізьке шосе, 80 (бл. 1-12), 82, 55, 55-а, 55-к;
вулиця П. Орлика, 54.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Бойова, 2-18;
вулиця Варваровська, 1, 9, 13-21;
вулиця Новочеркаська, 3-63, 2-64;
вулиця Полєнова, 1-59, 2-60;
вулиця Гагринська, 8-38, 27-71;
провулок Солончаковий, 1-15, 1-19;
вулиця Грінченка, 109-117;
провулок Вільний, 3;
вулиця Захарченка, 4, 6;
проспект Миру, 18, 18л;
вулиця Малиновського, 48, 54, 58, 60, 48 А.
Індустріальний район:
вулиця Калинова, 82, 82 А, 82 Б, 82 В, 84, 86, 88.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині газ для населення збували через заправки.