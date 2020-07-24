П'ять районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У суботу, 25 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Новокодацький район:

вулиця Велика Діївська, 4, 8, 6-А;

вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;

вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;

вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;

вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

вулиця Жигулівська, 38, 38а;

вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;

вулиця Митищенська, 1-39, 2-34;

вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;

вулиця Писемського, 21/1;

вулиця Порохова, 1-35, 2-28;

вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16.

Соборний район:

Набережна Перемоги, 50, 50а, 50б, 42, 42б, 42в, 42г, 44, 44а, 46, 46б.

Шевченківський район:

вулиця Панікахи, 121, 119, 117;

Запорізьке шосе, 80 (бл. 1-12), 82, 55, 55-а, 55-к;

вулиця П. Орлика, 54.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Бойова, 2-18;

вулиця Варваровська, 1, 9, 13-21;

вулиця Новочеркаська, 3-63, 2-64;

вулиця Полєнова, 1-59, 2-60;

вулиця Гагринська, 8-38, 27-71;

провулок Солончаковий, 1-15, 1-19;

вулиця Грінченка, 109-117;

провулок Вільний, 3;

вулиця Захарченка, 4, 6;

проспект Миру, 18, 18л;

вулиця Малиновського, 48, 54, 58, 60, 48 А.

Індустріальний район:

вулиця Калинова, 82, 82 А, 82 Б, 82 В, 84, 86, 88.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині газ для населення збували через заправки.