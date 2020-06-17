П'ять районів Дніпра залишаться без світла: адреси
У четвер, 18 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики. В цей час працівники "Дніпровських електромереж" будуть проводити технічне обслуговування лінії, заводити кабеля і встановлювати лічильники.
Орієнтовно роботи обіцяють закінчити в період з 9:00 до 17:00, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Під відключення потрапили жителі наступних адрес:
АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН:
вул. Мінська, 1 - 9;
пер. Перовської, 4 - 8;
пер. Знаменський, 2 - 8, 1 - 7;
вул. Знаменівська, 43, 20, 35;
вул. Тбіліська, 17 - 27, 12 - 36;
вул. Перовської, 10;
вул. Маріупольська, 1 - 38;
вул. Парадна, 1;
вул. Трамвайна, 11 - 32;
вул. Араратська, 53 - 111, 60 - 124, 90/1;
вул. Байкальська, 60/2, 23 - 49, 22 - 48;
вул. Серезневського, 1 - 25, 2 - 26;
вул. Воронежська, 54/1, 55 - 57, 59 - 65 - 60;
вул. Макухи, 40 - 64, 47 - 71, 64 - 92, 73 - 99;
вул. Кривоноса, 85 - 141, 82 - 140;
вул. Образцова, 47 - 73, 58/1 - 86, 75 - 101, 88 - 114;
вул. Холодильна, 43.
СОБОРНИЙ РАЙОН:
вул. Овражна, 1 - 7, 2 - 8.
САМАРСЬКИЙ РАЙОН:
вул. Дачна, 89 - 91;
вул. Осіння, 1а, 1б, 3, 9а - 13а;
вул. Естафетна, 9а, 11а, 13а;
Насосна станція.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН:
вул. Короленка, 1, 4а;
пл. Троїцька, 2а;
пр. Яворницького, 65;
вул. Володимирська, 2 - 28, 1 - 17;
вул. Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;
вул. Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;
вул. Січових Стрільців, 91;
вул. Карабінівська, 17 - 25;
вул. Виборна, 1.
НОВОКОДАКСКІЙ РАЙОН:
вул. Рубежна, 1, 1a, 1б, 2 - 34;
вул. Комунарівська, 87 - 99, 103 - 109, 113 - 147, 112, 114, 122 - 140, 144 - 204/1, 151 - 169;
пер. Малахітовий, 1 - 15, 2 - 14;
вул. Гвоздична, 20 - 46, 29 - 57;
вул. Кармелюка, 46/2 - 58, 59/2 - 63;
вул. Можайського, 25 - 69, 40 - 84;
пер. Лікарняний, 33;
вул. Краснодонська, 2 - 60, 15 - 71;
пр. Металургів, 45 - 65, 45б;
вул. Берінга, 31 - 79, 117, 44 - 126;
пер. Берінга, 1 - 55, 2 - 54;
вул. Ковельська, 40 - 118, 43 - 109;
вул. Тупикова, 18 - 42;
вул. Шишкіна, 18а - 48, 19 - 57;
туп. Шишкіна, 1 - 17, 2 - 18;
вул. Сеченова, 1 - 7, 2 - 32;
вул. Демократична, 27 - 39, 34 - 42;
вул. Сумська, 28 - 84, 31 - 91;
туп. Полуничний, 1 - 37, 2 - 28;
туп. Степовий, 10, 12;
вул. Ставропольська, 65, 67, 69;
вул. Докучаєва, 38;
вул. Кавказька, 1 - 21, 2 - 20;
вул. Чеботарьова, 1 - 21, 2 - 24;
вул. Грозненська, 1 - 15, 2 - 22;
вул. Горська, 31 - 51, 32 - 36;
вул. Тираспольська, 1 - 35, 4 - 50;
вул. Гарнізонна, 22/2;
вул. Старокоротка, 1 - 15, 4;
вул. Білоріченська, 70 - 94, 77 - 97;
вул. Берінга, 32, 34, 42;
вул. Добролюбова, 65 - 89, 70/2 - 98;
вул. Київська, 69 - 89, 13 - 17, 23 - 39, 32 - 38, 2 - 30, 3 - 7;
вул. Корецького, 1 - 15, 6 - 14;
вул. Лісова, 1 - 15, 6 - 14;
пр. Металургів, 54 - 110;
вул. Проектна, 1 - 21, 2 - 16, 20 - 32, 21 - 33;
вул. Флангова, 57 - 113, 60 - 108;
вул. Данила Галицького, 9а, 9б, 21, 23, 25, 27, 34, 45, 51 - 65.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в середу, 17 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.