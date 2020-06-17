П'ять районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У четвер, 18 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики. В цей час працівники "Дніпровських електромереж" будуть проводити технічне обслуговування лінії, заводити кабеля і встановлювати лічильники.

Орієнтовно роботи обіцяють закінчити в період з 9:00 до 17:00, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Під відключення потрапили жителі наступних адрес:

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН:

вул. Мінська, 1 - 9;

пер. Перовської, 4 - 8;

пер. Знаменський, 2 - 8, 1 - 7;

вул. Знаменівська, 43, 20, 35;

вул. Тбіліська, 17 - 27, 12 - 36;

вул. Перовської, 10;

вул. Маріупольська, 1 - 38;

вул. Парадна, 1;

вул. Трамвайна, 11 - 32;

вул. Араратська, 53 - 111, 60 - 124, 90/1;

вул. Байкальська, 60/2, 23 - 49, 22 - 48;

вул. Серезневського, 1 - 25, 2 - 26;

вул. Воронежська, 54/1, 55 - 57, 59 - 65 - 60;

вул. Макухи, 40 - 64, 47 - 71, 64 - 92, 73 - 99;

вул. Кривоноса, 85 - 141, 82 - 140;

вул. Образцова, 47 - 73, 58/1 - 86, 75 - 101, 88 - 114;

вул. Холодильна, 43.

СОБОРНИЙ РАЙОН:

вул. Овражна, 1 - 7, 2 - 8.

САМАРСЬКИЙ РАЙОН:

вул. Дачна, 89 - 91;

вул. Осіння, 1а, 1б, 3, 9а - 13а;

вул. Естафетна, 9а, 11а, 13а;

Насосна станція.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН:

вул. Короленка, 1, 4а;

пл. Троїцька, 2а;

пр. Яворницького, 65;

вул. Володимирська, 2 - 28, 1 - 17;

вул. Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;

вул. Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;

вул. Січових Стрільців, 91;

вул. Карабінівська, 17 - 25;

вул. Виборна, 1.

НОВОКОДАКСКІЙ РАЙОН:

вул. Рубежна, 1, 1a, 1б, 2 - 34;

вул. Комунарівська, 87 - 99, 103 - 109, 113 - 147, 112, 114, 122 - 140, 144 - 204/1, 151 - 169;

пер. Малахітовий, 1 - 15, 2 - 14;

вул. Гвоздична, 20 - 46, 29 - 57;

вул. Кармелюка, 46/2 - 58, 59/2 - 63;

вул. Можайського, 25 - 69, 40 - 84;

пер. Лікарняний, 33;

вул. Краснодонська, 2 - 60, 15 - 71;

пр. Металургів, 45 - 65, 45б;

вул. Берінга, 31 - 79, 117, 44 - 126;

пер. Берінга, 1 - 55, 2 - 54;

вул. Ковельська, 40 - 118, 43 - 109;

вул. Тупикова, 18 - 42;

вул. Шишкіна, 18а - 48, 19 - 57;

туп. Шишкіна, 1 - 17, 2 - 18;

вул. Сеченова, 1 - 7, 2 - 32;

вул. Демократична, 27 - 39, 34 - 42;

вул. Сумська, 28 - 84, 31 - 91;

туп. Полуничний, 1 - 37, 2 - 28;

туп. Степовий, 10, 12;

вул. Ставропольська, 65, 67, 69;

вул. Докучаєва, 38;

вул. Кавказька, 1 - 21, 2 - 20;

вул. Чеботарьова, 1 - 21, 2 - 24;

вул. Грозненська, 1 - 15, 2 - 22;

вул. Горська, 31 - 51, 32 - 36;

вул. Тираспольська, 1 - 35, 4 - 50;

вул. Гарнізонна, 22/2;

вул. Старокоротка, 1 - 15, 4;

вул. Білоріченська, 70 - 94, 77 - 97;

вул. Берінга, 32, 34, 42;

вул. Добролюбова, 65 - 89, 70/2 - 98;

вул. Київська, 69 - 89, 13 - 17, 23 - 39, 32 - 38, 2 - 30, 3 - 7;

вул. Корецького, 1 - 15, 6 - 14;

вул. Лісова, 1 - 15, 6 - 14;

пр. Металургів, 54 - 110;

вул. Проектна, 1 - 21, 2 - 16, 20 - 32, 21 - 33;

вул. Флангова, 57 - 113, 60 - 108;

вул. Данила Галицького, 9а, 9б, 21, 23, 25, 27, 34, 45, 51 - 65.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в середу, 17 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.