П'ять районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У середу, 8 квітня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі UBR.ua

Світла не буде за наступними адресами:

Чечелівський район:

вул. Щепкіна, 6 - 8, 7 - 15;

пров. Залізничний, 9 - 15, 12 - 14;

вул. Залізнична, 3 - 27, 24;

вул. Тісна, 2 - 34, 7 - 33;

просп. Нігояна, 4, 10 - 26, 40 - 42;

вул. Прикордонна, 1 - 79, 2 - 24, 26 - 76;

вул. Хвойна, 2 - 24;

вул. Юності, 1 - 57, 2 - 44, 48;

вул. Доменна, 1 - 71, 4 - 70;

туп. Чухновського, 39;

вул. Басейна, 85, 87;

вул. Амбулаторна, 3 - 15, 4 - 44;

вул. Балістична, 7 - 13, 26, 30, 32;

вул. Манісманівська, 15 - 69, 20 - 68;

вул. Силова, 1 - 75, 2 - 78, 82, 84, 88а, 90, 94;

вул. Ізюмська, 82, 84, 90, 94;

вул. П'ятихатки, 20.

Новокодацький район:

вул. Гастелло, 2 - 40, 5 - 51;

пров. Усть-Іллінський, 1 - 7, 2, 2а;

вул. Шушенська, 1 - 23, 2 - 22;

вул. Підгірна, 1 - 27, 2 - 16;

вул. Мукачева, 121 - 127, 156 - 178;

вул. Професійна, 1 - 47, 2 - 42;

пров. Хорольський, 1 - 11, 10 - 26, 27 - 31;

вул. Хорольська, 1 - 33, 2 - 46;

вул. Попова, 1 - 23, 2 - 24;

пров. Брюлова, 1 - 23, 2 - 30;

пров. Волинський, 1 - 9, 2 - 20;

пров. Дагестанський, 1 - 9, 2;

пров. Прямий, 1 - 13, 2 - 20;

вул. Пряма, 1 - 17, 2 - 18;

вул. Узбецька, 2 - 8, 3 - 7;

вул. Татарська, 24а-28е, 37 - 77, 40 - 68;

вул. Відважна, 24, 65, 65а;

вул. Дивізійна, 2 - 8, 5, 5а, 7а, 16, 16а, 25а;

вул. Всенародна, 37 - 89, 50 - 108;

вул. Козацька, 1 - 17, 2 - 4а, 20, 22, 40а, 40б, 44, 57 - 63.

Амур-Нижньодніпровський район:

просп. Мануйлівський, 2, 8;

вул. Джузеппе Гарібальді, 2, блок 11, 12, 13, 14, 15;

вул. Малиновського, 12, 16, 18;

вул. Прогресивна, 3;

вул. Кінноспортивна, 23, 24, 27, 39, 70, 74, 76, 82, 86;

вул. Мохова, 115е, 115ж, 115б, 131, 121а, 123а, 131а, 160 - 174а, 167д, 175а, 173б, 181 - 191, 183а, 185Б, 187а, 213 - 227, 176 - 226, 244.

вул. Шпакова, 16, 18, 22, 26 / 3д;

вул. Робкорівська, 75 - 105, 118 - 166, 108 - 116, 75;

вул. Передова, 475 - 561, 548 - 668, 571а, 571б, 571в, 681 - 735;

вул. Стародубцева, 1 - 33, 2 - 42;

вул. Лазаревського, 1 - 15, 18 - 32;

вул. Бєлградська, 1 - 39, 2 - 42;

вул. Арктична, 1 - 43, 2 - 88;

вул. Берегова, 238Д;

пров. Східний, 1 - 47, 2 - 52;

пров. Гуртовий, 9а, 11а, 17а, 13, 14;

вул. Гуртова, 7 - 31, 56 - 78;

пров. Окопний, 1 - 23, 2 - 36;

вул. Казахстанська, 9 - 41, 73 - 141, 28/1 - 88, 90 - 146;

вул. Мінусинська, 141;

ФОП Клименко А.

Самарський район:

вул. Томська, 2 - 62, 5 - 61, 7а, 56а;

вул. Жовтоводська, 1 - 27, 2 - 26;

пров. Томський, 1 - 17, 2 - 6;

вул. Наставників, 1 - 33, 2 - 36;

вул. Красногорська, 1.

Соборний район:

вул. Володимира Вернадського, 8, 13 - 17;

вул. Космічна, 19, 19а.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.

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