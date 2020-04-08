П'ять районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У середу, 8 квітня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі
UBR.ua
Світла не буде за наступними адресами:
Чечелівський район:
вул. Щепкіна, 6 - 8, 7 - 15;
пров. Залізничний, 9 - 15, 12 - 14;
вул. Залізнична, 3 - 27, 24;
вул. Тісна, 2 - 34, 7 - 33;
просп. Нігояна, 4, 10 - 26, 40 - 42;
вул. Прикордонна, 1 - 79, 2 - 24, 26 - 76;
вул. Хвойна, 2 - 24;
вул. Юності, 1 - 57, 2 - 44, 48;
вул. Доменна, 1 - 71, 4 - 70;
туп. Чухновського, 39;
вул. Басейна, 85, 87;
вул. Амбулаторна, 3 - 15, 4 - 44;
вул. Балістична, 7 - 13, 26, 30, 32;
вул. Манісманівська, 15 - 69, 20 - 68;
вул. Силова, 1 - 75, 2 - 78, 82, 84, 88а, 90, 94;
вул. Ізюмська, 82, 84, 90, 94;
вул. П'ятихатки, 20.
Новокодацький район:
вул. Гастелло, 2 - 40, 5 - 51;
пров. Усть-Іллінський, 1 - 7, 2, 2а;
вул. Шушенська, 1 - 23, 2 - 22;
вул. Підгірна, 1 - 27, 2 - 16;
вул. Мукачева, 121 - 127, 156 - 178;
вул. Професійна, 1 - 47, 2 - 42;
пров. Хорольський, 1 - 11, 10 - 26, 27 - 31;
вул. Хорольська, 1 - 33, 2 - 46;
вул. Попова, 1 - 23, 2 - 24;
пров. Брюлова, 1 - 23, 2 - 30;
пров. Волинський, 1 - 9, 2 - 20;
пров. Дагестанський, 1 - 9, 2;
пров. Прямий, 1 - 13, 2 - 20;
вул. Пряма, 1 - 17, 2 - 18;
вул. Узбецька, 2 - 8, 3 - 7;
вул. Татарська, 24а-28е, 37 - 77, 40 - 68;
вул. Відважна, 24, 65, 65а;
вул. Дивізійна, 2 - 8, 5, 5а, 7а, 16, 16а, 25а;
вул. Всенародна, 37 - 89, 50 - 108;
вул. Козацька, 1 - 17, 2 - 4а, 20, 22, 40а, 40б, 44, 57 - 63.
Амур-Нижньодніпровський район:
просп. Мануйлівський, 2, 8;
вул. Джузеппе Гарібальді, 2, блок 11, 12, 13, 14, 15;
вул. Малиновського, 12, 16, 18;
вул. Прогресивна, 3;
вул. Кінноспортивна, 23, 24, 27, 39, 70, 74, 76, 82, 86;
вул. Мохова, 115е, 115ж, 115б, 131, 121а, 123а, 131а, 160 - 174а, 167д, 175а, 173б, 181 - 191, 183а, 185Б, 187а, 213 - 227, 176 - 226, 244.
вул. Шпакова, 16, 18, 22, 26 / 3д;
вул. Робкорівська, 75 - 105, 118 - 166, 108 - 116, 75;
вул. Передова, 475 - 561, 548 - 668, 571а, 571б, 571в, 681 - 735;
вул. Стародубцева, 1 - 33, 2 - 42;
вул. Лазаревського, 1 - 15, 18 - 32;
вул. Бєлградська, 1 - 39, 2 - 42;
вул. Арктична, 1 - 43, 2 - 88;
вул. Берегова, 238Д;
пров. Східний, 1 - 47, 2 - 52;
пров. Гуртовий, 9а, 11а, 17а, 13, 14;
вул. Гуртова, 7 - 31, 56 - 78;
пров. Окопний, 1 - 23, 2 - 36;
вул. Казахстанська, 9 - 41, 73 - 141, 28/1 - 88, 90 - 146;
вул. Мінусинська, 141;
ФОП Клименко А.
Самарський район:
вул. Томська, 2 - 62, 5 - 61, 7а, 56а;
вул. Жовтоводська, 1 - 27, 2 - 26;
пров. Томський, 1 - 17, 2 - 6;
вул. Наставників, 1 - 33, 2 - 36;
вул. Красногорська, 1.
Соборний район:
вул. Володимира Вернадського, 8, 13 - 17;
вул. Космічна, 19, 19а.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.
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