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8 травня • оновлено в 13:28
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Карина Бондаренко
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Стріляв з вікна багатоповерхівки: стало відомо, як покарають підлітка в Дніпрі

1.8т
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За стрілянину з вікна багатоповерхового будинку в Дніпрі 15-річному підлітку може загрожувати кримінальна відповідальність.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, повідомили на сайті Національної поліції.

На даний момент вирішується питання про притягнення батьків неповнолітнього до адміністративної відповідальності за невиконання обов'язків по вихованню дитини.

Стріляв з вікна багатоповерхівки: стало відомо, як покарають підлітка в Дніпрі

Скріншот з відео

"Правоохоронці встановили, що 15-річний хлопець, перебуваючи один вдома, взяв травматичний пістолет і зробив кілька пострілів з вікна квартири, розташованої на другому поверсі будинку. Поліцейські вилучили зброю і виявили біля під'їзду гільзи. Як з'ясувалося, пістолет належить батькові неповнолітнього", – йдеться в повідомленні.

Стріляв з вікна багатоповерхівки: стало відомо, як покарають підлітка в Дніпрі

Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 15-річний хлопець відкрив стрілянину з вікна квартири. Попередньо, підліток знаходився в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Друзі молодої людини зі спортивної секції розповіли, що стрілянину він влаштовує не вперше.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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