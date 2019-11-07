Просила про допомогу: у Дніпрі в маршрутці познущалися над пасажиркою з інвалідністю

Для дніпрянки поїздка в міській маршрутці 6 листопада ледь не завершилася травмою.

Дівчину з інвалідністю виштовхали до виходу, де вона через відсутність опори мало не перекинулася з візка на підлогу. Про це розповіла потерпіла Олена Осадча на своїй сторінці у Facebook.

У Дніпрі в маршрутці познущалися над пасажиркою з інвалідністю Gorod.lv

За її словами, в салоні автобуса були відсутні місця для інвалідів – їх замінили звичайними сидіннями.

"Коли зайшли з мамою, автобус вже був повний людей. Там, де два місця для людей на візку, на опущених сидіннях розташовувалися люди. Я попросила звільнити одне місце, але у відповідь вони зробили вигляд, що навіть не почули мене. Мені довелося стояти там, де заїхала", – поділилася Осадча.

Пасажирці довелося тіснитися біля дверей, де на неї чекала ще одна неприємність.

"Коли водій поїхав, я мало не перекинулася з коляски, тому що він різко гальмував і людей кидало по всьому салону. Оскільки я маленька на зріст, одна дівчина мене не помітила і поставила на моє плече свій рюкзак. У мене лише одне питання: навіщо ставити сидіння там, де позначені місця для візочників?" – обурилася пасажирка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в тролейбусі трапилася надзвичайна подія з дитиною. Ногу хлопчика затиснуло в дверях, але водій ніяк не відреагував на крики про допомогу. Батько швидко зреагував і врятував сина, так і не дочекавшись допомоги від шофера.

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