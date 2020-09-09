'Пропозиція' в Кам'янському: 'Довіра громадян - показник успішного самоврядування на місцях'

Представник партії "Пропозиція" в Кам'янському, голова ОСН другого мікрорайону Ара Хачатрян впевнений, що сума коштів, що виділяється містом в рамках Бюджету участі, повинна бути збільшена в рази. Сьогодні на цю програму передбачено не більше 1% міського бюджету.

На думку Хачатряна, містяни повинні мати можливість самостійно визначати, де їм потрібен дитячий майданчик, лавочки, в якій локації проводити благоустрій. Об'єднуючу роль в цьому питанні повинні взяти на себе органи самоорганізації населення.

"Жителі повинні мати можливість самим вирішувати, де їм потрібен дитячий майданчик, новий пішохідний тротуар, установка об'єктів благоустрою. А такі явища, як "лавочка від депутата" і вже, тим більше, піар на зробленому за бюджетні гроші, повинні зникнути назавжди. Це принципи децентралізації та самоврядування, які ми разом з командою відстоюємо", - заявив Ара Хачатрян.

Ара Хачатряна вважає, що вже зараз Кам'янське готове до більш масштабних проектів Бюджету участі. Для цього необхідно збільшити граничну суму. На сьогоднішній день вона не перевищує 200 000 гривень.

"Ось, наприклад, прекрасний майданчик для вигулу собак був побудований по проспекту Аношкіна. Справа, звичайно, важлива і потрібна, але я вас запевняю, що на лівобережжі в кожному дворі такого майданчика не вистачає. А живе тут набагато більше людей. Зате в кожному дворі є пустир, на якому тільки пил, бур'яни та перекотиполе катаються. Але ж це ідеальні місця для міні-парків, волейбольних і баскетбольних майданчиків, місць для вигулу домашніх улюбленців. Люди повинні отримати можливість змінити свій район, але всього 3,8 млн гривень на все місто для реалізації подібних проектів явно недостатньо. Так навіщо тоді гальмувати процес?" - запитує глава ОСН.

Як приклади представник партії "Пропозиція" наводить інші міста України, в яких Бюджет участі становить десятки мільйонів гривень. Сума тут зростає з року в рік. Ара Хачатрян наполягає: Бюджет участі Кам'янського повинен бути збільшений вже в наступному році.

Пропозиція представника партії "Пропозиція" полягає в наступному:

- збільшити загальну суму партиципаторного бюджету в Кам'янському в десятки разів;

- розділити громадські проекти на великі, середні і маленькі (зі збільшенням суми фінансування аж до 1 млн гривень);

- організувати більш ефективну роз'яснювальну кампанію і тренінги серед людей, які готові взяти активну участь у благоустрої свого району.

"Участь і довіра громадян - показник успішного самоврядування на місцях. Збільшення Бюджету участі - одне з багатьох завдань, які команда "Пропозиції" поставила перед собою", - підкреслив Ара Хачатрян.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві відбувся VI З'їзд партії "Пропозиція".

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