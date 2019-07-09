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Проникає в тіло: в Дніпрі виявили небезпечне захворювання після укусу комара

2.3тЧитати матеріал російською

У Дніпрі виявили захворювання дирофіляріоз після укусу комара.

Відзначили, що комахи є переносниками інфекційних захворювань, повідомив на пресконференції в Відкрітому Володимир Чумак, головний інфекціоніст Дніпра, завідувач 1-м відділенням міської інфекційної лікарні № 21.

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"В основному серед комах переносники інфекційних захворювань - це комарі і кліщі. Навесні і влітку поширені хвороба Лайма та дирофіляріоз", – розповів Чумак.

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Комар

Комар

Mosquitomagnet

За словами експерта, переносники хвороби Лайма - кліщі. У другій стадії захворювання можливі ураження опорно-рухового апарату, серцевого м'яза, органів зору. Це може навіть призвести до інвалідності. Але, якщо вчасно звернутися до лікаря, вдасться перемогти хворобу на початковому етапі.

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"Нещодавно в Дніпрі ми констатували у пацієнтки дирофіляріоз після укусу комара. Діагноз підтвердили хірурги лікарні ім. Мечникова. Через укус личинки глиста проникла в тіло людини, і паразит жив і пересувався під шкірою, поки його не видалили хірургічним шляхом", – зазначив лікар.

Володимир Чумак

Володимир Чумак

Відкритий

Чумак додав, якщо з проблемами після укусів комарів звертаються рідко, то після контакту з кліщами - через стаціонар інфекційної лікарні проходить до 300 осіб кожен сезон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кого, як і навіщо кусають комарі: відповіді експерта.

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
укус кліщаДніпро
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