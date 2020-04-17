Прохолодно і похмуро: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У п'ятницю, 17 квітня, в Дніпрі буде прохолодна і похмура погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.

Температура повітря коливатиметься від +5 до +7 градусів вночі, вдень прогріється до +15 ...+17 градусів. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Погода в Україні 17 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, аномально тепла зима в Україні призвела до частих зрушень повітряних потоків, які тепер впливають на весняну погоду.

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