Прохолодно і похмуро: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У п'ятницю, 17 квітня, в Дніпрі буде прохолодна і похмура погода.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.
Температура повітря коливатиметься від +5 до +7 градусів вночі, вдень прогріється до +15 ...+17 градусів. Вітер північно-західний 7-12 м/с.
Погода в Україні 17 квітня
Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, аномально тепла зима в Україні призвела до частих зрушень повітряних потоків, які тепер впливають на весняну погоду.
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